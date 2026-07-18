大家乐优惠｜港铁沿线送现金券！50个据点扫码即赏+迎新送$50+限时$1饮品

本地连锁快餐品牌大家乐一直以多元化的地道港式美食及亲民价格深受香港消费者欢迎，其会员计划 Club 100 更是精明食客必备。近日大家乐推出「抢赏要有」推广活动，带来全城热抢优惠！除了超震撼的限时 $1 人气饮品及手机点餐送 $10 现金券外，更首创港铁沿线扫码大派惊喜现金券，让市民随时随地赚取高性价比餐饮奖赏！

大家乐推「抢赏要有」优惠！港铁沿线50据点扫码即赢现金券

是次大家乐打破传统，将线上优惠与线下生活轨迹完美结合，推出崭新的互动体验。由明日起，品牌将于全港多个港铁站沿线设置约 50 个活动专属海报。市民在上班通勤、放工回家或是假日逛街的途中，只需打开大家乐的手机应用程式（APP），扫描海报上的活动二维码（QR Code），即有机会解锁不同面额的电子现金券。

大家乐Club 100会员迎新派$50！会员尊享$1饮品及买一送一

除了全城的扫码寻宝活动，Club 100 会员更可持续享有多重日常消费礼遇。于推广期内，食客可以极致优惠价 $1 换购指定人气饮品，例如香浓幼滑的港式奶茶或清凉解渴的特饮。此外，会员每星期首次于餐厅惠顾，即可获赠总值 $10 的手机点餐现金券，鼓励大众体验便捷的数码点餐服务；而「开心星期二」更会推出惊喜的买一送一优惠，与亲朋好友分享美食就最适合不过。会员每周消费更可赚取高达 $15 的「乐赏钱」及「乐赏分」，自由换购心水餐饮奖赏。尚未入会的市民现时登记成为新会员，更可即时获赠总值超过 $50 的迎新餐饮优惠券，绝对是加入 Club 100 的最佳时机。

大家乐Club 100「抢赏要有」推广优惠详情一览

提供优惠之餐厅： 大家乐 (Café de Coral)

优惠活动名称： Club 100「抢赏要有」推广活动

活动优惠及玩法详情： 港铁寻宝大赏： 于港铁沿线约 50 个指定据点寻找活动海报，使用大家乐 APP 扫描 QR Code，即有机会获得不同面额现金券（奖赏数量有限，先到先得。每位会员于推广期内最多可领取两张相同面额的优惠券）。 限时激赏礼遇： 专享 $1 人气饮品优惠。 手机点餐奖赏： 每周首次惠顾即送总值 $10 手机点餐现金券。 逢星期二优惠： 尊享「开心星期二」指定食品买一送一。 会员积分奖赏： 每周消费可赚取高达 $15 「乐赏钱」及「乐赏分」。 迎新专属礼遇： 新登记 Club 100 会员可即时获赠总值超过 $50 之迎新餐饮现金券。

参与方法： 下载大家乐APP及并免费登记成为 Club 100 会员。

条款及细则： 优惠受相关条款及细则约束，优惠券数量有限，换完即止。活动内容及条款如有更改，恕不另行通知。请参阅大家乐官方应用程式内的最新公布为准。

资料来源：大家乐 Café de Coral

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