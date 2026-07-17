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周末饮茶8折+免茶芥！九龙东帝苑酒店紫粤轩优惠 低至$12起叹梳乎厘班戟/招牌拿破仑

饮食
更新时间：15:50 2026-07-17 HKT
发布时间：15:50 2026-07-17 HKT

位于九龙东帝苑酒店的紫粤轩，一直以提供精致且正宗的广东点心及高质素粤菜而闻名，环境优雅舒适，是周末休闲放松、品尝美食的绝佳好去处。7、8月的周末，餐厅更特别推出极具吸引力的周末茶市推广优惠。只要透过网上预订，即可专享全单8折折扣，并豁免每位$18的茶芥费用！最惊喜的是只需以优惠价$12，即可加购即场制作的梳乎厘班戟，绝对是高性价比的饮茶之选。

九龙东帝苑酒店紫粤轩优惠 必食精致点心/招牌芒果拿破仑/梳乎厘班戟

九龙东帝苑酒店的紫粤轩推出周末茶市推广优惠。
九龙东帝苑酒店的紫粤轩推出周末茶市推广优惠。

来到九龙东帝苑酒店的紫粤轩，食客可以细味多款传统与创新交融的广东经典美馔。点心师傅团队每天严选新鲜优质食材，以精湛手艺精心制作各式各样的精致点心，例如晶莹剔透、虾肉弹牙的虾饺，以及鲜嫩多汁的烧卖，每一口都充满地道的正宗风味。除了招牌点心之外，餐厅亦提供暖胃的特色粥品、火候十足的粉面与饭食，选择非常丰富，能迎合不同客人的口味需求。

一顿完美的周末早午餐，当然少不了雅致甜品的点缀。紫粤轩不仅提供传统的中式糖水，更备有大受欢迎的西式人气甜点。当中最令人期待的，莫过于期间限定的甜品优惠：食客只需以超值优惠价HK$12，即可品尝到由专业厨师即场烹调、充满空气感且松软无比的梳乎厘班戟配雪糕，热腾腾的班戟与冰凉雪糕带来冰火交融的口感，令人一试难忘。此外，食客亦绝对不能错过帝苑酒店极具人气的招牌名物——芒果拿破仑，其香脆酥皮与香甜新鲜的芒果果肉完美结合，为这趟甜蜜美满的周末美食之旅画上一个完美的句号。

 

紫粤轩优惠详情

  • 用餐地点： 2楼宝钻厅8

  • 供应日期： 7月18、19、25及26日；8月1、2、8、9、15、16、22、23、29及30日

  • 用餐时间： 中午 12:00 至 下午 16:00（最后点餐时间为 15:30）

  • 网上预订连结 >>按此<<

  • 优惠详情及条款细则：

    • 每次订座最少为 2 位客人。

    • 经网上商店订座可享「免茶芥」优惠（原价每位 HK$18）。

    • 结帐时可专享全单 8 折超值折扣优惠。

    • 可以惊喜优惠价 HK$12 加购品尝即场制作的松软梳乎厘班戟配雪糕。

    • 客人需于网上商店预付每位 HK$100 订金以确认座位，该订金可直接于结账时全数扣除。

    •  优惠详情及细则如有任何更改，以商户最新公布为准。

 

 

图片及资料来源：The Royal Garden Kowloon East 九龙东帝苑酒店

 

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