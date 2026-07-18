夏天消暑汤料点拣？中医讲解8款消暑汤料功效/配伍 2款舒缓皮肤问题｜食材知识

今年夏天气温高企，容易令人中暑，加上「大暑」将至，适量饮用消暑汤水，有助舒缓暑热带来的不适。今天请来注册中医师讲解消暑汤料的特点、性味、宜忌、功效和配搭，让大家自煮合适的夏日汤水解暑。

中医教按体质拣选夏天汤料

荷叶/白扁豆/生薏米/干百合/麦冬/土茯苓/绿豆/海带

注册中医陈玉瑜中医博士表示，日间长时间逗留在户外很易中暑热，常身处冷气房则会阴液耗损。

一年之中最热的节气——大暑（7月23日）将至，代表天气开始酷热至极。注册中医陈玉瑜中医博士表示，香港的夏季气温高、湿度重，加上近年天气反常，温度不停上升，如日间长时间逗留在户外，很容易中暑热，但常身处冷气房又会阴液耗损，因而出现口干、心烦及睡不安稳等问题。陈医师建议，不妨因应个人体质，饮用汤品调理身体与舒缓暑气不适。她推介以下常见的汤料如荷叶、白扁豆、生薏米、干百合、麦冬、土茯苓、绿豆与海带等，只要配搭得宜都具清热解暑的功效。

解构8款夏天汤料

荷叶/白扁豆/生薏米/干百合/麦冬/土茯苓/绿豆/海带

1. 荷叶 消肿降脂

荷叶

特点：新鲜荷叶生晒或烘干，是夏季最常用的消暑汤料之一。

性味：味苦、涩，性平。

味道：带天然清新荷香，入口微涩但无苦味。

适宜：暑天头晕胸闷、大量出汗人士。

忌用：体质极虚寒，长期反复腹泻患者，孕妇不宜长期大量饮用。

功效：清暑化湿，和胃消滞，消肿降脂。

配搭：冬瓜、薏米、西瓜翠衣、瘦肉及水鸭。

价钱：$8/块

2. 白扁豆 健脾养胃

白扁豆

特点：又名皇帝豆，呈扁椭圆形，是消暑且健脾养胃的性平食材。

性味：味甘，性微温。

味道：淡甘，煲熟后质地粉糯。

适宜：暑湿困脾、四肢攰重、胃口差、大便溏软，或脾胃虚弱的长者及儿童。

忌用：严重风热感冒或便秘人士，不宜单独大量食用。

功效：健脾化湿，和中消暑，缓和肠胃，改善脾虚虚泻。

配搭：荷叶、茯苓、赤小豆、淮山及猪腱。

价钱：$24/斤

3. 生薏米 利水渗湿

生薏米

特点：色泽呈灰白，质感坚硬的圆形小颗粒。

性味：味甘、淡，性凉。

味道：味道清淡微甘，咀嚼起来口感烟韧。

适宜：身重浮肿、有暗疮或湿疹人士。

忌用：孕妇、脾胃虚寒人士宜适量饮用生薏米煲的汤水。

功效：清热解暑，利水渗湿，健脾消肿。

配搭：冬瓜、百合、土茯苓及鸭肉。

价钱：$24/斤

4. 干百合 安神助眠

干百合

特点：可食用的百合是百合属植物的球茎，分新鲜或干品，干百合呈淡黄色。

性味：味甘，性微寒。

味道：清甜粉糯，口感绵密。

适宜：心烦难入睡、口干喉燥的人士。

忌用：风寒咳嗽、痰多稀白、脾胃虚寒及容易腹胀肚泻者。

功效：清心消暑，润肺生津，安神助眠，润燥养阴。

配搭：麦冬、西瓜翠衣、雪耳及瘦肉。

价钱：$114/斤

5. 麦冬 清心降火

麦冬

特点：又称麦门冬或寸冬，短小两端略尖，表面淡黄白色，带不规则的细纹。

性味：味甘、微苦，性微寒。

味道：甘润带轻微苦味。

适宜：出汗过多后口干舌燥、声音沙哑的人士。

忌用：脾胃湿重、常腹胀痰多、大便稀烂便不宜长期饮用。

功效：消暑养阴，生津润燥，清心降火，润喉护声。

配搭：百合、西瓜翠衣、玉竹、沙参及瘦肉。

价钱：$224/斤

6. 土茯苓 清热解毒 舒缓皮肤疮毒

土茯苓

特点：表面粗糙，色泽呈土黄或淡褐色。

性味：味甘、淡，性平。

味道：清淡微甘。

适宜：患湿疹或易出暗疮人士。

忌用：长期便秘、体内无湿热人士，宜适量食用。

功效：清热解毒，渗利湿热，舒缓皮肤疮毒。

配搭：薏米、冬瓜、赤小豆及猪骨。

价钱：$128/斤

7. 绿豆 利水除烦 舒缓皮肤热痒

绿豆

特点：是豆科的原颗种子，浑圆饱满坚硬，颜色青翠。

性味：甘凉，归心、胃经。

味道：清甜绵滑。

适宜：燥热心烦、熬夜上火、口干尿灼的人士。

忌用：脾胃虚寒容易肚泻、体虚长者及儿童不宜多吃。

功效：清暑解毒，利水除烦，舒缓皮肤热痒。

配搭：海带、冬瓜、荷叶、生姜及瘦肉。

价钱：$16/斤

8. 海带 丰营海藻

海带

特点：生长在海水的大型褐藻，被誉为营养价值极高的海洋蔬菜。

性味：咸寒，归肝、胃、肾经。

味道：鲜甜带海水味。

适宜：湿热痰多、血压偏高、面部油脂旺盛的人士。

忌用：胃寒易腹泻人士须少吃，甲状腺病患要控制用量，虚寒孕妇忌长期进食。

功效：清热利水，润燥化痰。

配搭：绿豆、螺头、瘦肉、蜜枣及陈皮。

价钱：$10/包

如峰药业公司沈先生指，不当储存汤料或会影响功效。

如何保存及处理夏日汤料？

如峰药业公司的沈先生建议，妥善保存及处理汤料，便能发挥汤料最大功效：

大部分用来煲汤的材料如绿豆、土伏苓、麦冬、白扁豆、干百石及生薏米等，都毋须用热水浸泡及长时间浸泡。

以室温水略冲洗干净及沥干便可煲汤。

最佳保存汤料的方法，是将其放入密封容器内，再放置在阴凉干燥的地方，可避免受潮或发霉。



中医师讲解：甚么人适合饮消暑汤水？

注册中医陈玉瑜中医博士指，饮用消暑汤水可留意以下要点：

消暑汤水适合大部分人士饮用。

若体质偏虚寒且手脚冰冷的话，炮制寒凉的消暑汤品时，不妨多加1至2片陈皮，能有效中和寒性，减少对脾胃的伤害。

孕妇、慢性病患者、持续服用西药的人士，饮用特定功效的汤水前，建议先咨询注册中医师调整汤料至合适的分量。

饮用汤品应只作日常养生之用，不能替代药物治疗，如持续身体不适务必求诊。



如峰药业公司

地址：钻石山启钻商场B1层启钻街市

文：EH 图：星岛日报