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港人惠州购「猫牙米」惹人造米疑云？ 口感弹牙/煮后米粒长1厘米 网民：唔识就话系假？

饮食
更新时间：11:00 2026-07-18 HKT
发布时间：11:00 2026-07-18 HKT

白米贵为华人的主要食粮，而在亚洲亦有各自不同的流行稻米种类。近日，有港人于网上发文，指在惠州购入1包「猫牙米」，有指口感弹牙，惟在煮熟后，楼主指米粒拉长后可长逾1厘米，心生疑问：「大家研究下系咪人造米？」网民直指楼主对食物认知太少：「唔识就话系假？」详情即看下文！

港人惠州两天团购「猫牙米」 因米粒长度怀疑为人造米

有港人日前于社交平台发文，分享自己刚参加惠州两天团，在午餐时有导游介绍「猫牙米招牌炒饭」，团友在品尝后表示口感特别，「几特别几弹牙」。因此，楼主特意「老远抬1.5 kg（公斤）回家」，从照片可见，1.5公斤的白米上贴有「招牌炒饭猫牙米」以及「1500克¥30元」标签。

惟楼主将「招牌炒饭猫牙米」煮熟后，深感「真系好特别」，又指饭粒拉长可逾1厘米。按楼主上载的图片可见，该米粒长度约为1厘米，他因而对购入的猫牙米存疑，「大家研究下系咪人造米？」

网民斥对食材认知不足：见多啲世面啦

不少网民认为，楼主购入的「招牌炒饭猫牙米」为印度香米「Basmati」，「在香港的印度餐厅很普遍，去过印度餐厅的朋友都有吃，没有吃过也会见过。」不过，网友们认为「猫牙米」的名字确是少见。有人则直指楼主对食材认知不足，不应胡乱怀疑造假，「认知不足就吹人造米！放三倍水煮完再倒出多余水都系一粒粒完整无缺，见多啲世面啦。」

印度香米为亚洲5大流行稻米之一

据《米芝莲指南》表示，「Basmati」为印度香米，是亚洲5种流行稻米之一。印度香米 （Basmati）来自印度和巴基斯坦，每粒细长粒粒分明，味道清淡带坚果味。长粒白米常用于黄姜饭和抓饭，适合配搭咖喱，能让酱汁均匀地包裹住每粒米饭。


文：TF
资料及图片来源：香港茶餐厅及美食关注组@facebook、《米芝莲指南

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