牛角结业优惠｜小西湾蓝湾广场店8月告别！会员尽享高达20%现金回赠＋免费上级牛颈脊

知名人气日式烧肉品牌「牛角」一直以高品质的肉类选择及地道的日式烧烤体验，深受港人喜爱。然而，陪伴港岛东区居民将近5年时光的牛角小西湾蓝湾广场分店，近日宣布即将结业。为答谢食客多年来的支持，该分店于结业前夕推出两大「结业割引」回馈大众，顾客不但可以赚取高达20%的现金回赠，更有机会免费获赠肉质鲜嫩的「上级牛颈脊」！

牛角小西湾蓝湾广场店宣布8月2日结业！

牛角小西湾蓝湾广场店宣布8月2日结业！

牛角作为香港首屈一指的日式烧肉专门店，其菜单上的精选牛腹肉、厚切牛舌以及多款新鲜海鲜，配合特制的甘甜烧肉酱汁，一直以来都是家庭聚餐及朋友聚会的热门之选。可惜的是，由于租约期满，位于小西湾蓝湾广场的分店无奈宣布，将于2026年8月2日（星期日）晚上10时半正式拉下帷幕，结束其近五年的营业时光。在最后的营业日子里，街坊们不妨把握机会，再次到店内品尝那份熟悉的滋味。

蓝湾广场店２重结业优惠大放送！会员可获「上级牛颈脊」优惠券

为了与各位顾客好好道别，牛角小西湾蓝湾广场店由2026年7月17日起至8月2日期间，特别推出两重会员专属的「结业割引」。首先，于推广期内在该店堂食的会员，可享有积分奖赏升级。旧制会员可即时赚取双倍积分，而新制会员则可额外赚取0.5积分。这相等于为基本会员提供至少5%、银会员15%、金会员高达20%的现金回赠，让食客一边享受美味烧肉，一边赚取实用积分。

除了积分回赠外，第二重优惠更为吸引！凡符合条件的会员更可获赠「上级牛颈脊（75克）」的会员电子优惠券。这款上级牛颈脊以其肉汁丰富、牛味浓郁且油花分布均匀见称，是烧肉餐桌上的极品。顾客只需于指定限期内，前往鲗鱼涌康怡店店，即可免费兑换这份美味心意。

牛角分店结业优惠

优惠推广期限： 2026年7月17日 至 2026年8月2日

结业割引一（积分奖赏）： 于小西湾蓝湾广场店堂食惠顾，旧制会员可赚双倍积分；新制会员额外赚0.5积分（相等于至少5%至高达20%现金回赠）。

结业割引二（免费美食）： 送「上级牛颈脊(75g)」会员电子优惠券。顾客可于2026年8月3日至9月2日期间，于鲗鱼涌康怡店堂食惠顾满$300或以上时使用。

牛角小西湾蓝湾广场店（即将结业）： 小西湾蓝湾广场地下G11A号舖（最后营业时间为2026年8月2日晚上10时30分）

牛角鲗鱼涌康怡店（优惠券适用分店）： 鲗鱼涌康怡广场2楼S37-S38号舖

其他邻近分店建议： 顾客日后亦可点击前往 牛角铜锣湾皇室堡店 或 牛角Buffet湾仔利东街店 等邻近据点，继续享受美味烧肉。

条款及细则： 上述积分奖赏恕不适用于优惠餐目；所有优惠均受相关条款及细则约束，具体详情请参阅店内宣传品或向现场店员查询。

资料来源：牛角日本烧肉专门店

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