$88叹足120分钟点心放题！九龙海逸君绰酒店海云天3折优惠 维港靓景伴烧卖皇/虾饺/叉烧包

位于黄埔九龙海逸君绰酒店内的「海云天」，坐拥210度无敌维港海景，环境优雅舒适，凭借精致的手工粤菜与点心，一直深受热爱中式美馔的食客欢迎。近日更推出海云天「120分钟点心放题」激抵优惠，低至3折即可无限量任食近25款精美点心！无论是招牌海云天虾饺还是生磨芝麻糊，都能一次过满足食客味蕾！

7 月17日15:00 开抢

【黄埔九龙海逸君绰酒店海云天｜120分钟点心放题优惠】 >>按此预订<<

海云天点心放题低至3折 叹尽25款精致点心

这项由海云天强势回归的「120分钟点心放题」提供丰富多样的美食选择，主打即点即蒸，确保每一口都是新鲜热辣的最佳风味。食客可以品尝到多款传统与创新交融的精选蒸点，例如晶莹剔透、虾肉鲜甜弹牙的「海云天虾饺」，以及充满丰富肉汁的「蟹子烧卖皇」。若是喜爱香脆口感，绝对不能错过外酥内嫩的「香煎萝卜糕」、层次丰富的「菠萝叉烧酥」与惹味十足的「椒盐鱼肉烧卖」。

此外，餐厅的肠粉与小食系列同样表现出色，无论是经典滑溜的「韭黄鲜虾肠」，还是充满香港怀旧街头风味的「街边混酱肠粉」，都令人回味无穷。甜品方面更是诚意满满，浓郁顺滑的「生磨芝麻糊」、清新的「番石榴金露」与层次分明的「布蕾千层葡挞」，为这趟中式美食之旅画上完美的句号。除了极致的味觉享受，海云天绝佳的维港海景更为整个用餐体验增添了不少浪漫与惬意，让人在品尝各式美点的同时，也能尽情放松身心，享受悠闲的午后时光。

优惠期限（预订期）： 2026年7月17日 15:00 至 7月22日 23:59

用餐日期： 2026年7月18日 至 8月31日

餐厅地址： 九龙红磡德丰街20号海逸君绰酒店二楼（港铁黄埔站D2出口，步行约4分钟）

优惠详情与价格： 下午茶时段（14:00入座）： 激减低至3折，每位只需HK$88起（原价 HK$296/位） 午市时段（11:00 / 12:00 / 13:00入座）： 优惠低至36折，每位只需HK$108起；另有43折优惠，每位HK$128起

条款及细则： 每次预订需两位起。 优惠只限堂食，不可与其他优惠同时使用。 堂食将另收每位茶芥及按原价计算之加一服务费，并需于现场支付予餐厅。







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