大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地

本港再有连锁酒楼分店宣布结业！位于大角咀新九龙广场的「稻香.茶居」已于昨日（15日）正式拉下帷幕。该店开业短短6年便告别街坊，虽然店方表示因租约期满而停业，但在网上讨论区却引发热议。不少大角咀街坊对此感到婉惜，认为痛失一个饮茶聚脚地。

大角咀「稻香.茶居」开业6年宣布租约期满结业 曾推多项优惠救市

位于大角咀新九龙广场的「稻香.茶居」，已于昨日（15日）结业。 （网上图片）

区内街坊又少了一个饮茶聚脚地。 （网上图片）

根据「稻香.茶居」早前于店外贴出的告示，该大角咀分店因「租约期满」，营业至7月15日晚上9时便正式结业。店方在告示中写道「万分感谢顾客多年支持」，并呼吁食客日后移步至旺角雅兰中心的稻香分店继续光顾。

回顾历史，该位于新九龙广场1楼的舖位前身同样是酒楼，2020年9月稻香以全新形象于上址开幕。店内除了供应传统点心、晚市小菜及火锅外，更设有麻雀耍乐套餐。为吸引客源，该店近日亦积极推出多项点心优惠，包括7.7折折扣，以及特定时段「按小点收费」等，可惜最终仍难逃结业命运。

长者痛失聚脚地 原址或不再经营食肆

对于酒楼结业，似乎对不少区内居民造成影响。有网民慨叹，该店一向是「阿婆阿伯的恩物」，如今结业令区内长者少了一个饮茶聚脚的好去处。有消息透露，业主在收回舖位后计划重新改划空间间隔，日后未必会再出租予食肆经营，大角咀的街坊未来或许要另觅品茗场所。



图片及资料来源：大角咀人和事



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