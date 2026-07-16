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大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊力数2大缺点：唔执都好难

饮食
更新时间：13:41 2026-07-16 HKT
发布时间：13:41 2026-07-16 HKT

本港再有连锁酒楼分店宣布结业！位于大角咀新九龙广场的「稻香.茶居」已于昨日（15日）正式拉下帷幕。该店开业短短6年便告别街坊，虽然店方表示因租约期满而停业，但在网上讨论区却引发热议。不少大角咀街坊对此并不意外，甚至狠批该店存在两大致命伤，直言「唔执都好难」！

大角咀「稻香.茶居」开业6年宣布租约期满 曾推多项优惠救市

位于大角咀新九龙广场的「稻香.茶居」，已于昨日（15日）结业。 （网上图片）
位于大角咀新九龙广场的「稻香.茶居」，已于昨日（15日）结业。 （网上图片）
区内街坊又少了一个饮茶聚脚地。 （网上图片）
区内街坊又少了一个饮茶聚脚地。 （网上图片）

根据「稻香.茶居」早前于店外贴出的告示，该大角咀分店因「租约期满」，营业至7月15日晚上9时便正式结业。店方在告示中写道「万分感谢顾客多年支持」，并呼吁食客日后移步至旺角雅兰中心的稻香分店继续光顾。

回顾历史，该位于新九龙广场1楼的舖位前身同样是酒楼，2020年9月稻香以全新形象于上址开幕。店内除了供应传统点心、晚市小菜及火锅外，更设有麻雀耍乐套餐。为吸引客源，该店近日亦积极推出多项点心优惠，包括7.7折折扣，以及特定时段「按小点收费」等，可惜最终仍难逃结业命运。

街坊力数2大致命伤：服务差、质素降

对于这间连锁酒楼分店结业，在Facebook群组「大角咀人和事」中，网民的反应却呈现一面倒的批评，街坊纷纷力数该店的两大缺点。第一是服务态度差，大批网民对其服务质素大表不满，有人直斥侍应态度极差：「完全没有服务可言还要收加一服务费，宁愿去雅兰分店。」更有食客抱怨遭受不公平对待，指下午茶时段只招呼熟客，早市甚至会优先招待给「利是」的客人。此外，上菜与处理外卖的速度亦令人诟病，有网民忆述曾于晚上8时40分下单叫火锅肥牛，竟要苦等一个半小时才上菜；亦有人指外卖经常漏单错配，直言「水平极差」。

除了服务，食物水准亦成为众矢之的。不少留言批评食物质素参差「愈来愈难食」，更有食客无奈表示，虽然其点心价格实惠且无需等位，但「吃完后真的要狂饮水」，暗示食物调味可能过重。

长者痛失聚脚地 原址或不再经营食肆

尽管劣评如潮，但这间酒楼的结业仍对部分区内居民造成影响。有网民慨叹，该店一向是「阿婆阿伯的恩物」，如今结业令区内长者少了一个饮茶聚脚的好去处。有消息透露，业主在收回舖位后计划重新改划空间间隔，日后未必会再出租予食肆经营，大角咀的街坊未来或许要另觅品茗场所。


图片及资料来源：大角咀人和事



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