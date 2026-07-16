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将军澳粉面店新张限定竟向食客派1物？ 网民赞牛腩新鲜兼抵食：唔知保唔保持到

饮食
更新时间：13:17 2026-07-16 HKT
发布时间：13:17 2026-07-16 HKT

食肆新店轮转时有发生，有食客于网上发文分享，自己近日初尝一家位于将军澳的粉面店。他表示新店的牛腩河「好食过上手」，且格价相宜，希望日后能保持质素，该店更于新张期间向食客派1物令他非常惊喜！详情即看下文！

将军澳粉面店新张被赞「好食过上手」 竟向食客派1物

近日，有食客于社交平台发文，指位于将军澳的翠林新城冬菇亭有粉面店新开张，楼主于大清早即点来一客$38连冻饮的「牛腩河套餐」。楼主表示，原址上手都是粉面店，大赞新店的牛腩河「好食过上手」，形容为「传统潮州五香药材派」及「无乜味精」。楼主估计因于大清早光顾，故牛腩新鲜，表示「口感唔错」。

楼主认为，新店整体性价比不俗，价钱虽然比「上手」旧店贵1元，但在同等份量下，售价已比同邨其他食店便宜，期望新店能保持水准，「个牛腩河系正常口味又够平，唔知可唔可以保持到？」最令人意想不到的是，楼主于新店开张首日光顾时，竟得到店方派发$10利是，意味楼主的「牛腩河套餐」连冻饮，最终以$28「埋单」，「识用利是呢招，即系识做生意」。

新店为深水埗潮兴分店 现金利是1日限定

不少网民都对于新店向食客派利是感到惊喜，楼主透露，利是为现金$10，而非「coupon」（优惠券），「追问左两次，系咪潮州人兴？佢地无答我，应该只有今日」。有食客则认出，该新店为「深水步（埗）潮兴嘅分店」，是其第4分店。有网民则反映，重视餐厅的「拣干净程度大于好食程度」，「呢个时候开间新餐厅希望佢哋干净keep得好」。

潮兴打冷小厨茶餐厅

  • 地址：翠林新城5楼熟食亭1-4号
  • 电话：23629688

文：TF
资料及图片来源：翠林新城开心分享群

延伸阅读：大宝冰室进驻屯门开新店！「肉饼神话」人气重燃？街坊惊讶晚市爆场：仲要排队！

 

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