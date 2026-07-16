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旺区酒楼都劈价！铜锣湾利舞台连锁酒家推半价早茶＋下午茶 特定点心、小菜星期一至日都减

饮食
更新时间：12:17 2026-07-16 HKT
发布时间：12:17 2026-07-16 HKT

近年连锁酒家竞争激烈，劈价促销一波接一波，最近不少传统工商、旅游旺区的分店也加入减价战！位于铜锣湾利舞台的海港荟，最近亦推出高达5折的点心推广，顾客凡于特定早茶或下午茶时段惠顾，即可享特定点心及小菜实价半价，让大家以平民价钱品尝高级中菜厅的星级滋味！

铜锣湾利舞台海港荟早茶、下午茶   指定点心、小菜实价5折

铜锣湾利舞台海港荟早茶、下午茶   指定点心、小菜实价5折
铜锣湾利舞台海港荟早茶、下午茶   指定点心、小菜实价5折

位于铜锣湾黄金地段的海港荟．利舞台店，不但交通四通八达，其餐厅环境亦十分舒适宽敞，装潢雅致，非常适合家人朋友相聚或假日小憩。这次推出的「实价5折优惠」更是诚意十足，食客可以半价品尝多款经典传统粤式点心，例如晶莹剔透且虾肉爽口的鲜虾饺、足料饱满的蟹籽烧卖，以及各款即叫即蒸、热辣辣出炉的特色美点。

除了精致点心之外，特定的小菜同样享有半价折扣优惠，完美配搭各式茗茶。无论是想要一盅两件感受地道香港饮茶文化，还是与好友共享丰盛午餐，这个优惠都能满足不同食客的口味与需求。

平日都有优惠！适用于早茶及下午茶时段 

为了迎合不同顾客用餐习惯，海港荟的半价优惠适用于星期一至星期日，为平日区内的上班族或周末前往铜锣湾逛街购物的消费者，提供了极高的餐饮性价比。

而且，半价更特别分设了两个时段。习惯早起的食客，可以选择在上午9时至中午12时期间入座，享受一个悠闲的早茶时光，为新的一天注入活力；而喜欢晏起或想要享受午后宁静的人士，则可于下午2时至3时30分期间惠顾下午茶。在物价高涨的铜锣湾闹市区，该店的茶芥收费依然维持在每位$14的亲民水平，无疑大幅减轻了消费者的荷包负担。

海港荟利舞台5折优惠详情

  • 地址： 铜锣湾波斯富街99号利舞台广场22楼
  • 电话： 2110 2068
  • 优惠适用日子： 星期一至星期日（公众假期及节日除外）
  • 早茶优惠时段： 上午 9:00 至中午 12:00（特定早茶点心纸实价 5 折；须于中午 12 点前结账）
  • 下午茶优惠时段： 下午 2:00 至下午 3:30（特定下午茶精选实价 5 折；须于下午 2 点后入座）
  • 茶芥费用： 每位只需 $14

资料来源：

延伸阅读：火炭酒楼挑机稻香！？$98火锅放题 任食海鲜/肉类/蔬菜+啤酒任饮 免加一包茶芥

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