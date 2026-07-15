青衣街坊酒楼开业不足一年结业！电话已转为「暂停登记」 网民惋惜叹：开酒楼死最快

在香港餐饮业竞争激烈的大环境下，不少食肆均面临严峻的营运挑战。近日，有网民发现位于青衣长青商场内的「青云海鲜酒家」在开业不足一年便迅速结业，令不少曾光顾的街坊感到愕然，感叹「开酒楼死最快」。

青衣「青云海鲜酒家」开业不足一年结业 电话已转为「暂停登记」

近日，有网民在社交平台群组「香港酒楼关注组」上发帖，指位于青衣长青邨长青商场的「青云海鲜酒家」已经结业。从帖中照片可见酒楼内部已经关灯，一片漆黑，而店外则放有外卖点心车及零星蒸笼。

据了解，该酒楼接手原「雅殿海鲜酒家」后，于去年9月1日才开始试业，店内更加设「智能风干晾胚柜」来制作即烧烧味作为特色卖点，惟不足一年的时间便要面临结业的厄运。《星岛头条》记者尝试跟进查证，发现致电酒楼的联络电话时，系统语音已提示「暂停登记」。

网民惋惜叹：接个个，死个个

酒楼的迅速结业亦令区内街坊失去了一个用膳选择，不少网民对结业感到惊讶，表示「咁快？早排先去完」；也有人猜测酒楼未来的发展，认为「似转手又开过」。同时，不少网民对经营酒楼抱持悲观态度，直言「开酒楼死最快」，甚至形容该位置或行业现状是「接个个，死个死个个」。

资料来源：香港酒楼关注组、青衣街坊吹水会