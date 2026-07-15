人气日式放题「极大瀛喜」进驻观塘APM！$288起任食即开榴梿/龙虾伊面/拖罗 新张晚市减$20优惠

观塘APM极大瀛喜｜人气日式放题品牌「极大瀛喜日本料理」近日正式插旗观塘APM，主打多款高级日式料理、热荤及甜品，如刺身、即开榴梿、龙虾伊面、拖罗等。《星岛头条》昨日亲临新店直击，发现开幕初期反应极度热烈，店内全场座无虚席，足见品牌的高人气与吸引力。

日式放题「极大瀛喜日本料理」观塘APM店开幕！

$288起任食即开榴梿/龙虾伊面/拖罗 最长3小时任食

「极大瀛喜日本料理」新店选址于观塘APM商场5楼，室内空间占地广阔，并特别划分了多个卡位，提供舒适的用膳环境。为迎合不同顾客的预算与口味，餐厅的收费模式主要分为「A餐」及「B餐」两个级别，价格由$288至$458不等，另收加一服务费。用餐时间方面亦相当充裕，午市时段食客最长可享受长达3小时，而晚市时段则提供最长2小时的任食体验。

自助区无限量点心、Häagen-Dazs 清酒无限畅饮

顾客步进餐厅后，随即映入眼帘的是选择多样的自助区。该区提供任食的前菜沙律、传统中式点心与猪脚姜等热荤。至于甜品方面，则备有Mövenpick、Häagen-Dazs雪糕以及自助雪糕机。同时，饮品吧罗列了数十种特色饮品让客人挑选，就连松竹梅上撰清酒亦涵盖在内，款式选择丰富。

新张晚市减$20优惠

在「A餐」方面，餐厅主打多款极具话题性的美食，除了放题必试的刺身寿司外，当中最瞩目的必定是「新鲜即开榴梿」及「烧榴梿」，配以海胆军舰及油盐焗大头虾，深受大众喜爱。「极大瀛喜日本料理」更趁新店开幕推出多款全新菜式，包括惹味的金蒜奶油炒鲜肉蟹、海皇一品冬瓜盅，以及鱼露金不换冻蚬皇、巴马火腿忌廉芝士及手工菜功夫鸡皮虎虾。

追求高级食材与极致鲜味的顾客，升级版「B餐」提供了更丰富的选择。此套餐的主打菜式涵盖油脂丰腴、入口即化的金枪鱼腩（拖罗），以及多款极具份量的海鲜佳肴。食客可品尝到芝士酱汁浓郁、虾肉爽弹的上汤芝士焗龙虾伊面，以及咸香惹味、蟹膏饱满的油盐焗膏蟹。

此外，「B餐」的另一焦点为日本海胆鳕鱼干拖罗蓉Taco，香脆的鳕鱼干外层配合柔滑鲜甜的海胆与拖罗蓉，带来极具对比的丰富口感。为庆祝观塘新店正式开幕，顾客凡于晚市任何时段惠顾「B餐」，即可享有全单即时扣减$20的优惠。

极大瀛喜日本料理（观塘店）