大宝冰室进驻屯门开新店！「肉饼神话」人气重燃？街坊惊讶晚市爆场：仲要排队！

近年餐饮业竞争激烈，凭借一客「全亚洲最优秀肉饼饭」在社交平台Threads一炮而红的传奇餐厅「大宝冰室」却成功逆市扩张，宣布在屯门区开设首间分店，并由即日起开始试业！「大宝冰室」于去年年底因一篇潮文而爆红，虽然有网民指出事隔半年后热潮已经退却，惟有街坊日前经过屯门新店门外时，发现晚上8时依然大排长龙，惊讶表示「大宝冰室真系痴线」，也令大批网民惊叹社交平台的威力，笑言：「会唔会香港系第一间舖头由Threads起家？」

大宝冰室屯门开新店！「肉饼神话」人气重燃？街坊：8pm经过见到坐满晒

位于元朗的「大宝冰室」在去年年底因一篇「肉饼饭」潮文在社交平台意外爆红，吸引大批食客慕名而来，更火速在同区开设分店，人气一时无两。虽然有不少网民指出现时元朗店门外已不见人龙，猜测昙花一现的网络热潮已经退却。不过，面对网民的质疑，有食客为餐厅澄清，指出大宝冰室即使在讨论热度稍降后，「旧铺都keep住有街坊帮衬」，而搬至新店后依然需要排队，相信已有一定数量的客源。

最近，有网民在屯门一个商场发现「大宝冰室」的招牌，并有人正为舖位进行装修。对此，餐厅在社交平台证实消息，宣布选址屯门爱定商场开设首间分店，由即日起开始试业，并表示：「一样嘅大件夹抵食，一样嘅交通方便，一样邻近铁路站。」

屯门新店开业的消息传出后，随即引来大西北街坊的回响，有网民更在社交平台发文，「大宝冰室真系痴线，直接喺屯门开多间分店！」又指屯门新店人流不断，晚上8时左右经过餐厅门外，发现店内不仅「坐满晒」，门外甚至还有食客在排队等候，不禁感叹：「Threads嘅威力到底有几大！」

网民感叹：热潮过后仲可以开分店真系神奇

对于「大宝冰室」在屯门开分店，有区内街坊兴奋表示：「唔使去元朗了，咁正！」其他地区的街坊也纷纷在留言区「许愿」点名，期望大宝冰室进一步扩张版图：「几时开喺荃湾？」、「几时冲出大西北开分店呀？」

与此同时，大宝冰室的成功也让不少网民对社交媒体的影响力感到不可思议。有人感叹「热潮过后都仲可以开分店真系神奇」、「Threads能量真系强大」，甚至有网民好奇反问：「会唔会香港系第一间舖头由Threads起家？」

2025年12月，社交平台Threads突然被一段「元朗大宝冰室肉饼饭」的食评「洗版」，文中以「全亚洲最优秀嘅肉饼饭」、「元朗大师级肉饼工匠嘅手工之作」等夸张言论，推荐该店的肉饼饭。事后有网民发现，源头来自一名网友为期半年在各种帖文下不停留言，最终成功触发平台演算法，吸引大批食客排队朝圣，令「大宝冰室肉饼饭」一度成为网络上的流量密码。

大宝冰室

元朗总店（旧舖）：元朗民合径8号幸福楼二期地下16及27号舖

元朗总店（新舖）：元朗宏业南街22号虹方

屯门分店：屯门爱定商场（H.A.N.D.S）N202号舖（邻近安定轻铁站）

来源：大宝冰室、Threads