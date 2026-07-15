喜茶「Gelato Lab+」落户观塘！主打每日新鲜制手工意式雪糕 采样人气茶饮口味

喜茶 Gelato Lab+香港店｜近年内地餐饮品牌积极拓展香港市场。人气连锁茶饮品牌喜茶亦进一步扩大业务版图，首间手工意式雪糕专门店「喜茶 Gelato Lab+」即将于观塘apm商场开业，目前舖位已见围板，预料开幕在即。

全港首间喜茶「Gelato Lab+」进驻观塘APM 每日新鲜制手工意式雪糕

全港首间喜茶「Gelato Lab+」进驻观塘APM 每日新鲜制手工意式雪糕

内地连锁茶饮店喜茶旗下首间「喜茶 Gelato Lab+」即将进驻观塘apm商场地下层，现时舖位已经围上印有喜茶经典标志及「Gelato Lab+」字样的装修围板，意味著新店开幕在即，不过商场方面表示目前尚未落实具体的开业月份。

Gelato采样人气茶饮 芒椰糯米饭/莓莓酸奶/葡萄巴斯克

这间全新概念店主打将新鲜水果与优质茶叶融入意式雪糕（Gelato）之中。在制作过程中，品牌强调采用真正的鲜果及茶叶为原材料，并坚持「每日新鲜制作、绝不留夜」的标准，提供比传统雪糕更为细致绵滑的口感。为了确保产品质量与最佳风味，所有雪糕均为当日限量供应，售完即止。

至于产品口味方面，「Gelato Lab+」从喜茶多款热门茶饮中汲取灵感，把人气茶底与意式雪糕结合，研发出完美融合奶香、果香与茶香的独特配方。届时顾客将可品尝到多款特色雪糕，当中包括「芒椰糯米饭」、「莓莓酸奶」及「大颗榛子苦巧」等，还有充满潮汕特色、带有微涩回甘的「杨桃油柑」；融合时令夏黑葡萄与绿妍茶底的「葡萄巴斯克」；以及特别加入泰国白糯米制作的「九窨茉王白糯米」等多种创新口味。

喜茶 Gelato Lab+（观塘）

地址：观塘观塘道418号创纪之城五期(apm)大堂

开业时间：待定

资料来源：小红书