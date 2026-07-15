1招悭到尽！连锁快餐店暑期突发优惠 早午茶晚餐低至$30 自选招牌粉面/焗饭/小菜

大快活套票｜今个暑假，连锁快餐店大快活推出「阿活盛夏美食套票」，涵盖早、午、茶、晚四个时段，平均每餐低至$30，更可以品尝到阿活焗猪扒饭、西多士配红豆冰、菠萝咕噜肉等招牌菜，为顾客提供高性价比且充满地道风味的餐饮选择。

大快活全新夏日套票优惠 早午茶晚餐低至$30

大快活全新夏日套票 早午茶晚餐低至$30

早午茶晚餐适用 自选招牌粉面/焗饭/小菜

是次「至抵食早市套票」只需$120即可享用4个指定早餐，折扣高达77折。食客可选择深受欢迎的「脆香黄金鸡扒系列」或「即炸脆香鱼柳系列」，为新一天注入满满能量。若想享受丰盛的中午时光，「至饱肚午市套票」绝对不容错过，当中包括「阿活焗猪扒饭」、「阿活咖哩杂扒饭」、「阿活煎蛋鸳鸯饭」等多款饱肚之选，现低至75折即可品尝。

下午茶时段同样精彩，「至想食茶市套票」售价为$120/4餐。推介组合包括经典港式滋味「即煎西多士配粒粒红豆冰」，以及邪恶又满足的「原只淮盐生炸鸡髀配热饮」，让人在午后时光大快朵颐。至于晚餐方面，「至多款晚市套票」主打健康美味的「唔落味精」系列，选择涵盖「菠萝咕噜肉」、「滑蛋粟米鱼块」及「虾仁韭黄炒蛋」等，共有超过10款小菜供选择。

简单4步购买大快活套票

简单4步购买大快活套票

为了让顾客更便捷地享用优惠，大快活推出了简单易用的电子套票系统。只需透过官方手机应用程式，四个步骤即可完成购买及换领：

开启大快活APP，于主页按下方的快捷键，并点选「节日及派对美食」。 将心水选择（例如：至抵食早市套票$120）加入购物车。 完成付款后，相关的餐饮换领券会于5分钟内发送到APP内的「我的钱包」。 抵达全线任何大快活分店，于收银处出示换领券二维码，即可换领指定套餐一份。

大快活「阿活盛夏美食套票」优惠

套票售卖日期：即日起至2024年8月10日

换领券使用日期：即日起至2024年8月31日

套票价钱与内容： 至抵食早市套票：$120（包含4张指定早餐换领券） 至饱肚午市套票：$160（包含4张指定午餐换领券） 至想食茶市套票：$120（包含4张指定下午茶餐换领券） 至多款晚市套票：$180（包含4张指定晚餐换领券）

条款细则：优惠适用于全线大快活分店（落马洲分店除外）；晚市可供选择之小菜每天不同，以各分店可提供之餐种为准；优惠受相关条款及细则约束。

资料来源：大快活