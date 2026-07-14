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火炭酒楼挑机稻香！？$98火锅放题 任食海鲜/肉类/蔬菜+啤酒任饮 免加一包茶芥

饮食
更新时间：17:14 2026-07-14 HKT
发布时间：17:14 2026-07-14 HKT

继早前稻香$98宵夜火锅放题掀起网络热话，令传统酒楼瞬间变成后生仔的宵夜胜地后，位于火炭的中式酒楼「龙悦」亦强势加入战团，推出火锅放题，每位只需$98起便可享用逾50款海鲜、肉类及蔬菜配料，更破天荒包茶芥及免收加一服务费，性价比极高！

火炭龙悦推火锅放题 $98任食海鲜/肉类/蔬菜配料

火炭龙悦推火锅放题 $98任食海鲜/肉类/蔬菜配料
火炭龙悦推火锅放题 $98任食海鲜/肉类/蔬菜配料
火炭龙悦推火锅放题 $98任食海鲜/肉类/蔬菜配料
火炭龙悦推火锅放题 $98任食海鲜/肉类/蔬菜配料

火炭「龙悦」的火锅放题供应超过50多款火锅配料，诚意十足。肉类主打油花分布均匀的美国肥牛及鲜滑牛肉；海鲜区则有饱满生蚝仔、爽弹海生虾及青口等，满足海鲜迷需求。此外，食客必试坊间少见的手打鲮鱼滑及牛肉滑，配搭各款人气丸类及新鲜蔬菜，口感层次丰富。酒楼更免费提供四款特色锅底，包括清汤杂菌锅、四川麻辣锅、香茜皮蛋锅及浓香沙嗲锅，迎合不同受众。

与传统大锅分享形式不同，龙悦今次特别采用「一人一锅」设计，不仅卫生便捷，更让食客能独享个人专属的汤底风味。除了丰富的食物阵容，饮品区同样极具吸引力。餐厅无限量供应多款罐装啤酒、汽水及可乐。

免加一包茶芥 8:30pm后入座仅$98

在晚上8时30分后入座，火锅放题成人每位只需超值推广价$98；即使是正餐黄金时段（下午5时30分起），每位亦只需$128。最难得的是，收费已全数包茶芥及加一服务费，无论是放工后的同事聚餐，还是与家人朋友的周末晚宴，都能以平民级的价钱，享受无负担的高质素任食体验。

龙悦火锅放题优惠

  • 地址：火炭山尾街18-24号沙田商业中心2楼
  • 订座电话：2947 7388
  • 优惠供应时间：5:30pm至10:30pm
  • 收费详情：
    • 成人 (晚上8:30前)：$128 / 位
    • 成人 (晚上8:30后)：$98 / 位
    • 小童 (身高不超过130cm)：一律 $98 / 位 (4岁或以下小童免费)
  • 附加费用：星期六、日及公众假期入座，每位需另加$10。
  • 条款细则：需两位起方可享用；用餐限时为90分钟；图片只供参考，食物如有暂停供应恕不另行通知。

资料来源：龙悦

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