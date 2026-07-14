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下午茶点心优惠！佐敦酒楼大中小点一律$22.8 叹即叫即蒸热辣辣虾饺/烧卖/肠粉

饮食
更新时间：15:36 2026-07-14 HKT
发布时间：15:36 2026-07-14 HKT

位于佐敦闹市的「海洋超级渔港」，一直以来凭借新鲜优质的食材及地道烹调手法，深受广大食客及区内街坊热烈追捧。为了回馈顾客，餐厅最新推出极具吸引力的超值下午茶点心优惠。现凡于指定时段惠顾，多款精致大、中、小点心一律只需港币$22.8！

佐敦海洋超级渔港点心优惠 $22.8叹即叫即蒸正宗港式点心

佐敦「海洋超级渔港」推出极具吸引力的超值下午茶点心优惠。
佐敦「海洋超级渔港」推出极具吸引力的超值下午茶点心优惠。

饮茶文化在香港饮食界占据著无可取代的地位，而一件顶级的港式点心，最讲究的就是新鲜度与火候控制。海洋超级渔港严格遵循「即叫即蒸」的传统工艺，确保每一笼点心在上枱时皆是热辣辣、香气四溢，完美锁住食材的最原始鲜味。

餐厅供应的点心款式包罗万有，且每一款都讲求真材实料。招牌虾饺皇外皮晶莹剔透，内里包裹著爽口弹牙的鲜虾，鲜甜无比；经典蟹籽烧卖肉质饱满，散发著浓郁的猪肉与香菇香气。此外，惹味多汁的豉汁蒸凤爪、肉质鲜嫩的蒜香蒸排骨，以及口感滑溜细致的各式布拉肠粉，无一不展现出点心师傅的深厚功力。这些人气港式点心不仅保留了传统饮茶的怀旧风味，更让食客一试爱上，回味无穷。

不论是趁著休假约同家人长辈共享天伦之乐，还是与三五知己相聚畅谈生活点滴，这个性价比极高的下午茶时段都能满足各种聚会需求。食客能够以极为经济实惠的价格，一边品茗，一边品尝丰盛的点心佳肴，彻底放松身心，绝对是近期市面上最值得推介的抵食之选。

资料及餐厅营运资讯：

  • 点心优惠内容： 堂食大、中、小点心，一律均一价只需 $22.8

  • 指定优惠时段： 逢星期一至星期五，下午茶时段 14:00 - 15:45 供应

  • 餐厅详细地址： 九龙佐敦道23–29号新宝广场3楼

  • 订座及查询电话： 2385 8863

  • 日常营业时间： 早上 8:00 至 晚上 11:00

  • 条款及细则限制： 是次点心推广优惠受相关条款及细则约束，公众假期之供应情况及最新详情，请直接向分店职员查询。

 

同场加映：稻香$1冬瓜盅优惠 符合1条件即享！海鲜/烧味/小菜套餐低至$198

 

 

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