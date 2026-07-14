酒楼抵食晚市优惠！$198叹尽3道菜 清蒸虎杉斑/白鳝/卤水拼盘/沙姜鸡

稻香集团旗下的食府「潮馆」，一直以地道正宗的潮汕美食及舒适的环境深受食客欢迎，是区内亲友聚餐的热门首选。近日，潮馆强势推出极具吸引力的「晚市 3 重奏」夏日推广优惠，折实价只需$198即可享用一套三款精选小菜。套餐每日供应不同菜式，例如星期一必食的豉汁蒸白鳝配鲜鱿圈，绝对能吸引喜爱精致中菜的饕客！

潮馆晚市优惠 $198叹一星期七日限定菜单

这次推出的$198优惠套餐，最大的卖点在于其灵活且丰富的菜式编排。食府特意设计了由星期一至星期日天天不同的三味小炒组合，确保食客每次光临都能体验到全新的味觉享受。喜欢经典口味的食客，不容错过星期一的豉汁蒸白鳝配上惹味的酱皇爆鲜鱿圈及椒丝腐乳通菜；星期四则主打海鲜盛宴，提供外脆内嫩的糖醋松鼠鱼及正宗潮汕招牌卤水拼盘。

至于迎接周末的星期五及星期六，餐厅更准备了碧绿炒斑球、特色沙姜鸡（半只），以及镬气十足的古法蒸斑头腩配驰名卤水鹅片。每款佳肴均由大厨精心炮制，完美展现出传统潮菜的精湛烹饪水准与独特风味。

在现今物价高企的环境下，只需港币$198，即可享有一套包含海鲜、肉类及时令蔬菜的丰盛晚餐。对于追求高性价比的消费者而言，这无疑是夏日里与同事或家人聚会的最佳著数推介。

潮馆「晚市 3 重奏」优惠详情

提供优惠餐厅 ：潮馆（元朗分店）

餐厅地址 ：元朗广场3楼333-340号舖

优惠期限 ：即日起至 8 月 31 日

优惠详情 ：于晚市时段供应「晚市 3 重奏」套餐，每套折实价$198（包含三款指定小菜，每日款式不同）。

条款及细则 ： 本优惠只限堂食，恕不设立外卖及携走服务。 顾客需另缴付茗茶费用及加一服务费。 推广内容如有任何更改，恕不另行通知，一切优惠详情及安排以店内宣传海报为准。





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