亲戚教「奸招」轮公屋！后生仔激愤「社会就系俾你哋害死」 网民无奈叹：社会生存方法

香港楼价高企，租金昂贵，拥有一间公屋往往被部分人视为「人生胜利组」。为了符合申请资格，社会上甚至衍生出各种避开审查的手段。近日，有年轻网民在社交平台 Threads 大吐苦水，指与长辈聚餐时被教唆以1个「奸招」来瞒骗入息排公屋，事主对此大感气愤，怒斥对方滥用资源，随即引发网民热烈讨论。

长辈教路「出现金粮」避公屋审查 年轻人怒轰：垃圾废老

有年轻网民近日在社交平台大吐苦水，指与长辈聚餐时被教唆以「出现金粮」来瞒骗入息排公屋。

事主在帖文中分享，日前与长辈食饭时被问到为何不申请公屋。事主如实回答，指公屋单身入息限额极低（仅 $13,230），不但要「轮候十多年」，更要面临严格的户口资金审查。没想到该名长辈竟传授「发达秘笈」，直指：「条数做出嚟㗎啫，平日出现金粮咪得啰！」更称身边大把人凭此方法成功入住公屋兼领取综援，反嘲笑事主「咁都唔拎咁蠢」。

面对长辈的言论，事主虽然当下懒得反驳，但事后在网上发文怒轰：「我哋个社会就系俾你哋呢啲人害死啰！垃圾废老！」事主其后补充，该长辈明明在内地持有物业，却在香港「扮穷」骗取公屋资源。事主坦言，若知道对方的详细地址，绝对会第一时间向房屋署投诉其滥用公屋。

拒绝「躺平」做寄生虫 坚信靠努力向上游

针对网民的热烈回应，事主进一步表明心迹。事主自小在公屋长大，深知公屋环境「又杂又嘈」，因此早已脱离原生家庭并在外租屋，目前财政独立，生活并无问题。

事主强调，公屋和综援本应留给真正有需要的弱势社群，而非让拥有资产的人「呃饮呃食」。最令事主反感的是，身为长辈竟然教唆正值事业搏杀期的年轻人选择「躺平」攞公屋。事主感叹：「如果 90后、00后个个出嚟社会都躺平攞公屋，This city is dying。」

网民反应两极 「贫穷限制想像」

有大批网民指香港生活艰难，无奈表示长辈的说法是不折不扣的「社会生存方法」。(《一念无明》剧照)

帖文引发极大共鸣，网民留言呈现两极化。一部分人大力支持事主的骨气，认为不应与滥用资源者同流合污：「问得人点解唔排公屋，已经系睇小紧人」、「贫穷限制想像，贫穷衰三代」、「想一世成为社会底层嘅贱民，就跟随佢哋嘅做法，人总要向优秀学习」。

然而，亦有大批网民点出香港生活艰难的无奈，认为长辈的说法虽不中听，却是不折不扣的「社会生存方法」。有网民无奈表示：「其实我咁多年嚟都系好似你咁谂，但睇见有人揾万六七蚊，出去租屋生活真系好艰难。」更有人直言现今社会单靠勤力难以发围：「换个角度谂，你唔咁做咪畀晒啲公屋大陆人同新移民啰，你仲交埋税养佢哋添」、「唔系佢哋无品，而系个玩法系咁，正正经经做人就预咗难发围」，直言在现行环境下「讲理念太天真」。

房署严打滥用公屋 隐瞒内地物业同属违法

尽管有人视瞒报为「生存之道」，但当局打击滥用的力度正不断加强。房屋署上年曾公布4宗隐瞒资产定罪个案，两名公屋租户因隐瞒本地物业及土地业权，被判缓刑及罚款最高3万元，并遭收回单位。另两名申请人则被揭发隐瞒红磡及广东省房产，同被判囚缓刑、罚款兼取消资格。房署警告，虚报资产最高可罚款5万及监禁半年。所谓「奸招」随时换来案底兼失去安居之所，市民切勿试法。



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