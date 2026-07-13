稻香$1冬瓜盅优惠 符合1条件即享！海鲜/烧味/小菜套餐低至$198
更新时间：15:25 2026-07-13 HKT
发布时间：15:25 2026-07-13 HKT
发布时间：15:25 2026-07-13 HKT
连锁中式酒楼「稻香」以提供地道粤菜及优质点心闻名。今个炎热夏日，稻香特别推出极具吸引力的晚市优惠，除了$198海鲜小菜套餐外，顾客只需符合简单条件，即可以震撼价$1换购足料消暑冬瓜盅，绝对是夏日必试的消暑佳品。
符合1条件即享！稻香晚市$1冬瓜盅加购优惠
海鲜/烧味/小菜套餐低至$198
除了$1冬瓜盅的诱人推广外，稻香同时照顾到喜欢吃海鲜的食客，推出超值的「肆和菜」。这款套餐定价非常亲民且份量十足，只需$198即可品尝三款海鲜及特色小菜，非常适合与家人朋友进行日常聚餐。
值得一提的是，小菜款式每日更换，为食客带来新鲜感。例如星期一的菜单包括前菜惹味脆皮豆腐、古法蒸龙趸斑件、葱油妃子鸡及艇皇高汤浸津白；而星期三则有前菜螺片贵妃耳、清蒸东星斑、啫啫鲍鱼粒豆腐煲及金沙肉松翠玉瓜。
稻香全新晚市优惠
- 供应时间：每日5pm-8:30pm
- 门市据点：>>按此<<
- 条款细则：只限堂食，不适用于外卖或携走。
资料来源：稻香集团
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