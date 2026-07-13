酒楼晚市特价孖宝！海港酒家$198叹黑松露鲍鱼＋带子炒蛋 全线15分店有售
更新时间：12:57 2026-07-13 HKT
发布时间：12:57 2026-07-13 HKT
发布时间：12:57 2026-07-13 HKT
海港晚市孖宝｜为了让大众在炎炎夏日也能胃口大开，海港酒家精心挑选了两款非常适合夏天享用的鲜味小菜，推出全新「晚市优惠孖宝」，食客现只需以低至$198的超值推广价钱，即可品尝「黑松露炒鲍鱼珊瑚蚌」及「凉瓜菜脯带子炒蛋」，在繁忙的日常生活中与家人朋友吃一顿丰盛晚餐。
海港酒家晚市特价孖宝 $198叹黑松露鲍鱼＋带子炒蛋
海港酒家晚市精选孖宝不仅菜式配搭极具心思，定价更是相当亲民。食客于星期一至星期五傍晚5时30分后入座，即可以198元的价格，享用「黑松露炒鲍鱼珊瑚蚌」及「凉瓜菜脯带子炒蛋」两款小菜，在日常的晚饭时段，也能以平民价钱享受酒楼级别的优质小菜。
是次推出的优惠组合包含两道例牌菜式。「黑松露炒鲍鱼珊瑚蚌」结合了中式小炒的烹调手法与黑松露调味，主要运用鲍鱼的韧度与珊瑚蚌的脆口感作为菜式的口感基础，并带有黑松露的香气。另一道菜式为「凉瓜菜脯带子炒蛋」，是以传统家常菜为基础进行食材调整的升级版本。厨师选用了具清凉特性的凉瓜以及带子作为主要材料，并加入具咸香味的菜脯与鸡蛋一同炒制。这种食材组合针对夏季气候而设，是一道适合佐饭的菜式。
海港晚市孖宝优惠
- 供应时间：星期一至五 5:30pm起
- 推广价钱： 星期一至五超值价只需$198；星期六、日及公众假期每份只需另加$30
- 订座及查询热线： 3516 8200
- 优惠适用分店资料：
- 海港酒家： 淘大店、沙田禾𪨶店、马鞍山中心店、大埔宝湖花园店、粉岭帝庭轩店、翔龙湾店、蓝田启田店、西环西宝城店、天水围颂富店、屯门卓尔店、长沙湾广场店
- 海港烧鹅海鲜酒家： 美林店、屯门爱定店
- 海王渔港： 粉岭绿悠轩店、将军澳新都城二期店
资料来源：海港饮食集团
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