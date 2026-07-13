大家乐外卖斩料优惠 $79叹足一斤靓鸡＋半斤叉烧 加$84换原罐特大鲍鱼

大家乐斩料优惠｜于生活节奏急促的香港上班族而言，下班后买一份高质烧味为晚餐加餸，无疑是消除疲劳的最佳方法。连锁快餐店大家乐于明日起再度推出限时斩料优惠，外卖烧味孖宝低至$79。即可享用原只靓鸡配半斤叉烧，绝对是晚餐加餸的完美推介！

大家乐特价烧味孖宝！$79叹足一斤靓鸡＋半斤叉烧

大家乐特价烧味孖宝！$79叹足一斤靓鸡＋半斤叉烧

大家乐这次的限时外卖优惠主打新鲜烧制的经典港式烧味，孖宝套餐包含极具份量，足一斤重的原只靓鸡，皮滑肉嫩，鸡味浓郁；搭配半斤肉质腍滑、蜜味香甜的招牌叉烧，更会附送两碗白饭，完美解决了准备主食的烦恼。此外，顾客亦可选择只需$32的单点半斤新鲜烧制叉烧，让家庭主妇能以超值价钱，轻松为餐桌增添美味。

半价换原罐特大鲍鱼

除了主打的烧味产品，优惠期间的升级选项同样吸引。顾客在购买孖宝优惠时，可以半价（$84）换购原罐特大6只装的李锦记蚝皇极品鲍鱼。另外，店内亦提供多款低至$10起的精选加配小食，如惹味的卤水鸭舌、卤水鸡中翼拼红肠，以及白饭拼糖水等，让这顿晚餐的配搭更丰富多姿，满足不同食客的口味需求。

大家乐斩料外卖优惠

优惠推广期限：2026年7月14日至20日（一）

优惠供应时间：3pm后

精选优惠详情： 孖宝优惠：外卖$79 购买原只靓鸡（足一斤）配半斤叉烧，送白饭2碗 尊享换购：惠顾孖宝优惠，可加$84半价换购李锦记蚝皇极品鲍鱼 超值单点：外卖$32购买新鲜烧制叉烧半斤。 滋味加配：加$10配卤水鸭舌；加$12配卤水鸡中翼（2只）拼红肠；加$12配白饭拼糖水（各1碗）。



资料来源：新•大家乐讨论区