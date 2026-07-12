Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家乐晚市$99二人餐！花胶金汤云吞鸡锅配叉烧+小菜 一连三日快闪限定

饮食
更新时间：09:00 2026-07-12 HKT
发布时间：09:00 2026-07-12 HKT

大家乐近日推出震撼全城的「劈价」优惠，晚市二人套餐竟然只需$99，即可品尝足料滋补的「花胶金汤云吞鸡锅」，更可选择转配足料老火汤，绝对是近期不可错过的超值推广！

大家乐慢火精熬鲜甜云吞鸡汤底 花胶补充骨胶原

大家乐推出震撼全城的晚市二人套餐优惠。
大家乐推出震撼全城的晚市二人套餐优惠。

大家乐今次推出的主打锅物，可谓诚意十足的养生佳作。厨师团队严选优质嫩滑鸡件与饱满大粒的云吞，配合极具滋补养颜功效的花胶，以慢火精心熬煮出鲜甜味浓的金黄色汤底。每一口热汤都充满精华，不但能让食客边品尝美食边轻松补充骨胶原，更能在疲惫的工作后带来满满的温润感。若偏好传统口味，食客亦可选择转配同样足料的老火汤，一样美味可口。除了滋补汤底，这个超值的二人套餐更包含一碟烧至微焦香口、肉汁丰富的招牌蜜汁叉烧，甜而不腻，完美满足食客对港式传统烧味的渴望。

镬气小菜灵活搭配 晚市极抵二人餐

$99套餐还提供极高自由度的小菜选择。食客可以从多款镬气十足的即炒招牌小菜中任选一款；若想品尝海鲜滋味，只需额外加$10，即可升级转配原条蒸鱼，再配上两碗热腾腾的白饭，份量极度充足，保证捧腹而回。难怪大批网民纷纷在社交平台上大赞这个组合为「直情系劈价的晚餐」，更直呼「99蚊咁多嘢点都去食返次」、「抵㖞！」等好评如潮，深得消费者欢心。

大家乐二人餐优惠详情 

  • 优惠时段： 晚市时段（具体供应时间请参考各分店公布）

  • 优惠内容： 晚市二人餐（售价：$99）

  • 套餐包括：

    • 「花胶金汤云吞鸡锅」一客（可选转配足料老火汤）

    • 招牌蜜汁叉烧一碟

    • 任选招牌即炒小菜一款（另加$10可转配原条蒸鱼）

    • 白饭两碗

  • 优惠期限： 7月11－13日，期间限定，售完即止

  • 注意事项： 产品图片只供参考，实际价格、供应情况及相关条款细则可能因个别分店而异，详情请向店员查询。


同场加映：$98叹火锅放题！连锁酒楼58折优惠 任食海鲜/肥牛逾50款配料 啤酒汽水任饮

 

最Hit
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
时事热话
22小时前
周星驰最新电影《功夫女足》首日票房破亿口碑两极 「#难看」冲上微博热搜 网民叹难赞出口
周星驰最新电影《功夫女足》首日票房破亿口碑两极 「#难看」冲上微博热搜 网民叹难赞出口
影视圈
16小时前
Costco收银做40年变780万身家 拥3房连泳池豪宅 CFO：员工长期留任反降成本
Costco收银做40年变780万身家 拥3房连泳池豪宅 CFO：员工长期留任反降成本
投资理财
15小时前
$10搭「豪华渡轮」出海吹风！红磡隐世打卡点 网民大赞舒适好坐「极chill」 想搭要有1条件...?
$10搭「豪华渡轮」出海吹风！红磡隐世打卡点 网民大赞舒适好坐「极chill」 想搭要有1条件...?
生活百科
12小时前
世界杯2026｜25岁南非国脚Jayden Adams惊传身亡。 路透社
世界杯2026｜25岁南非国脚积顿阿当斯惊传身亡
即时国际
12小时前
吃甚么水果最好？医生首选这款「完美水果」高钾、高纤、护心血管 注意3类人士不宜食用
吃甚么水果最好？医生首选这款「完美水果」高钾、高纤、护心血管 注意3类人士不宜食用
保健养生
16小时前
日本前AV女优水川菫引退半年宣布结婚 无码公开老公正脸 「猛料身份」曝光
日本前AV女优水川菫引退半年宣布结婚 无码公开老公正脸 「猛料身份」曝光
影视圈
15小时前
《东张西望》主持Patrick Sir可爱囝囝幼稚园毕业 老婆关宛珊晒家庭照 揭儿子曾喊住放学
《东张西望》主持Patrick Sir可爱囝囝幼稚园毕业 老婆关宛珊晒家庭照 揭儿子曾喊住放学
影视圈
13小时前
粉岭「手机碰瓷党」出没 50路姐姐求帮忙疑暗藏「杀」机 港女踢爆骗徒套路｜Juicy叮
粉岭「手机碰瓷党」出没 50路姐姐求帮忙疑暗藏「杀」机 港女踢爆骗徒套路｜Juicy叮
时事热话
17小时前
世界杯2026｜比宁咸梅开二度 英格兰加时反胜挪威晋4强。路透社
世界杯2026｜比宁咸梅开二度 英格兰加时反胜挪威晋4强
足球世界
1小时前