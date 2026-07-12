大家乐晚市$99二人餐！花胶金汤云吞鸡锅配叉烧+小菜 一连三日快闪限定

大家乐近日推出震撼全城的「劈价」优惠，晚市二人套餐竟然只需$99，即可品尝足料滋补的「花胶金汤云吞鸡锅」，更可选择转配足料老火汤，绝对是近期不可错过的超值推广！

大家乐慢火精熬鲜甜云吞鸡汤底 花胶补充骨胶原

大家乐推出震撼全城的晚市二人套餐优惠。

大家乐今次推出的主打锅物，可谓诚意十足的养生佳作。厨师团队严选优质嫩滑鸡件与饱满大粒的云吞，配合极具滋补养颜功效的花胶，以慢火精心熬煮出鲜甜味浓的金黄色汤底。每一口热汤都充满精华，不但能让食客边品尝美食边轻松补充骨胶原，更能在疲惫的工作后带来满满的温润感。若偏好传统口味，食客亦可选择转配同样足料的老火汤，一样美味可口。除了滋补汤底，这个超值的二人套餐更包含一碟烧至微焦香口、肉汁丰富的招牌蜜汁叉烧，甜而不腻，完美满足食客对港式传统烧味的渴望。

镬气小菜灵活搭配 晚市极抵二人餐

$99套餐还提供极高自由度的小菜选择。食客可以从多款镬气十足的即炒招牌小菜中任选一款；若想品尝海鲜滋味，只需额外加$10，即可升级转配原条蒸鱼，再配上两碗热腾腾的白饭，份量极度充足，保证捧腹而回。难怪大批网民纷纷在社交平台上大赞这个组合为「直情系劈价的晚餐」，更直呼「99蚊咁多嘢点都去食返次」、「抵㖞！」等好评如潮，深得消费者欢心。

大家乐二人餐优惠详情

优惠时段： 晚市时段（具体供应时间请参考各分店公布）

优惠内容： 晚市二人餐（售价：$99）

套餐包括： 「花胶金汤云吞鸡锅」一客（可选转配足料老火汤） 招牌蜜汁叉烧一碟 任选招牌即炒小菜一款（另加$10可转配原条蒸鱼） 白饭两碗

优惠期限： 7月11－13日，期间限定，售完即止

注意事项： 产品图片只供参考，实际价格、供应情况及相关条款细则可能因个别分店而异，详情请向店员查询。



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