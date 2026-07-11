深水埗西九龙中心获封「全港最接近日本的商场」？寿司郎开新店 集齐4大回转寿司龙头 网民惊叹：不愧为明将圣地

近年积极扩张的日本过江龙回转寿司店「寿司郎（Sushiro）」，继7月份将军澳康城店开幕后，再度为食客带来好消息！寿司郎近日正式宣布，将进驻深水埗西九龙中心，目前该舖位现正围板进行内部装修。消息一出，随即在网上掀起热话，皆因该商场即将史无前例地集齐四大回转寿司品牌，被网民笑指是「全港最接近日本的商场」！

西九龙中心集齐四大回转寿司 寿司郎/元气/争鲜/HAMA大混战

寿司郎近日正式宣布，将进驻深水埗西九龙中心。

位于深水埗钦州街的西九龙中心，本身已有两大寿司品牌坐镇，分别是位于3楼、于2021年开幕、来自台湾的回转寿司品牌「争鲜」，以及位于6楼、在香港拥有近70间分店、源于日本的连锁店「元气寿司」。如今再加上即将进驻4楼新美食广场、目前全港仅有佐敦及坑口两店的「はま寿司（HAMA SUSHI）」（现正装修中），以及最新确认落户的寿司郎，西九龙中心将汇聚四大回转寿司龙头，竞争势必十分激烈。

网民封「最接近日本嘅商场」 促引入Donki

有网民打趣形容，西九龙中心已彻底「日本化」。

商场疯狂引入寿司店的举动，在Facebook群组「深水埗街坊会」引发热烈讨论。有网民发文惊叹：「西九龙中心将会有齐寿司郎、はま寿司、元气寿司、争鲜回转寿司，不愧为曾经拥(有)过明将嘅寿司圣地！」更有网民打趣形容商场已彻底「日本化」：「估唔到有一日西九龙中心会系全香港最接近日本既商场，仲要有间日本城。正式宣布，改名做西九ドラゴンセンター（西九Dragon Centre），几X型。」

对于这股寿司热潮，街坊反应正面，有人指「Hama几好，算平靓正」、「仲多过V Walk寿司店」，也有人预测「睇嚟最后生存到都系寿司郎&争鲜」。同时，不少网民憧憬商场能引入更多日本品牌：「有埋Donki就一流」，更提议年初结业的先施百货旧舖位非常适合接手。

怀念「传说级」明将军舰 网民：系一种鲸落

明将寿司的特色「创作军舰」，成为无数港人的回忆。 (网上图片)

谈起西九龙中心的寿司史，绝对不能不提被誉为「寿司界传说」的明将寿司。这间已结业廉价寿司放题连锁店曾于西九龙中心开设旗舰店。全盛时期，明将以约$50的极平价任食作招徕，加上将可乐糖、咸鱼、梅菜扣肉等港式食物融入寿司，创作出「红豆军舰」等传奇大佬级食品，成为无数中小学生的回忆。

如今四大品牌齐集，勾起网民对明将的无限怀念：「当年明将，系我呢啲穷人食堂」、「梗系可乐糖军舰啦」、「明将会唔会复出？」。当中最引人共鸣的，莫过于一位网民的神比喻：「明将嘅毁灭，化成咗咁多寿司舖头嘅养分，算唔算系一种鲸落？」这份独特的本土情怀，似乎已成为西九龙中心不可磨灭的美食印记。





图片及资料来源：深水埗街坊会、Sushiro HK 香港寿司郎



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