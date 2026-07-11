$98叹火锅放题！连锁酒楼58折优惠 任食海鲜/肥牛逾50款配料 啤酒汽水任饮

天水围「潮潮居」与沙田「龙悦火锅」一直以用料新鲜、选择丰富而深受广大食客欢迎，是区内人气极高的聚餐胜地。为了回馈食客，餐厅联手推出7月13日快闪优惠！只需于当日18:00抢购，即可以低至58折享用90分钟任饮任食火锅放题。宵夜时段（20:30后入座）更低至每位HK$98，绝对是性价比极高的火锅之选！

7 月 13 日 18:00 开抢

【潮潮居/龙悦火锅放题优惠】

>>按此预订<<

潮潮居/龙悦火锅放题 海鲜/生蚝仔/特级肥牛无限追加

天水围「潮潮居」与沙田「龙悦火锅」联手推出任饮任食火锅放题快闪优惠。

参与本次优惠的「潮潮居」与「龙悦火锅」，不仅在食材挑选上极具心思，其火锅体验更是令人一试难忘。餐厅每日新鲜准备了约50款优质火锅配料，供食客无限量任点任食。当中必点的重点推介包括鲜甜肥美的「生蚝仔」，肉质饱满，放入滚烫的汤底中稍微烹煮，入口瞬间爆发出浓郁的海水鲜味；还有肉质细嫩、油脂分布均匀的「特级肥牛」，在汤中轻轻一涮，肉香四溢，入口即化。此外，爽口弹牙的「手打牛肉滑」以及各款经典丸类、新鲜蔬菜亦是不可错过的招牌火锅配料。无论是偏好海鲜的食客，还是无肉不欢的「食肉兽」，都能在这场盛宴中找到心头好。

免费畅饮罐装啤酒汽水 茶芥及加一全包

除了丰富的火锅食材，这次的快闪优惠在饮品及收费细节上也极具诚意。一般火锅放题往往需要额外支付饮品费或酱料费，但本次优惠套餐已贴心地「全包」了茶芥及加一服务费，绝无隐藏收费，让消费者食得更安心。

更令人振奋的是，餐厅提供多款罐装啤酒及汽水供食客无限畅饮，让您在品尝热腾腾的火锅之余，能与亲朋好友尽情举杯，享受畅快淋漓的用餐体验。对于喜欢夜生活的「夜猫族」而言，这次优惠更具吸引力——只需于晚上20:30后的宵夜时段入座，即可以低至每位HK$98的震撼价钱，享用同等丰富的任饮任食火锅体验，绝对是近期最具性价比的餐饮选择。

提供优惠之餐厅 ：天水围潮潮居、沙田龙悦火锅

优惠活动 ：90分钟任饮任食火锅放题（全包罐装啤酒及汽水、茶芥及加一服务费）

开抢日期及时间 ：2026年7月13日 18:00 准时开抢

晚市时段优惠（低至68折）：

成人（星期一至五） ：HK$118/位

成人（星期六至日及公众假期） ：HK$128/位

儿童（星期一至日及假期） ：HK$88/位

宵夜时段优惠（20:30后入座，低至58折）：

成人（星期一至五） ：HK$98/位

成人（星期六至日及公众假期） ：HK$108/位

儿童（星期一至日及假期） ：HK$88/位

条款细则：优惠名额有限，先到先得，售完即止。建议消费者尽早前往预订连结抢购。入座时需出示有效之预订确认凭证，实际提供之食材可能会因当日供应情况而略作调整，详细条款及细则请参阅预订网站之最新公布。

同场加映：平绝全港? 深水埗街坊粥店 超平早餐获千人赞好 $12炸两、$10炒面