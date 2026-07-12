元朗人气私房菜 亚猪妈巧手小菜有口皆碑 必试窑鸡打响名堂

几年前的新冠疫情，改变了许多香港人的生活习惯，亦成为亚猪妈私厨老板娘兼主厨亚猪妈（何小为）的人生转捩点。她在数年间经历顽疾缠身、婚姻危机和创业难关等困境，凭着女儿的支持与不认输的坚持，不但战胜病魔，这间私房菜亦成为赢尽口碑的人龙店。她的故事励志且充满正能量，背后惊人的毅力也成就了多道令人赞不绝口的招牌菜。

病愈创业 手艺有口皆碑

亚猪妈克服逆境的故事，可以由2018年证实患上第3期癌症说起，身体和精神上所承受的痛苦，让她的人生跌进谷底，为了年幼女儿唯有咬实牙关，两年后战胜病魔，又遇上新冠疫情，亚猪妈为维持生计决定创业开设小店，以自家制窑鸡作招徕，由于用料考究加上秘制调味，出品货鲜味佳，慢慢累积了一群街坊捧场客。2022年机缘巧合，她接手家附近的餐厅开始经营亚猪妈私厨，日间供应饭餐及粉面，晚上主打私房菜。开店初期，客源有限收入不如预期，但亚猪妈仍坚持用上乘食材即制菜肴，绝不卖预制或隔夜菜，有麝自然香，餐厅开始成为远近驰名的人气食店，私房菜更要至少一星期前订位。

女儿鼓励 全情投入烹饪

后来亚猪妈遇上婚姻问题，锥心之痛几乎一跌不起，还好女儿在旁支持和鼓励，让她决定借着煮饭烧菜这个强项治愈自己，重新找到继续生存的意义。再次全情投入设计餐单、搜寻食材及出入厨房的亚猪妈，不但是顽疾康复者，就连内心也足够强大面对任何困难，她以过来人分享「享受美食能令人快乐」的理念，懂得欣赏食物个中滋味自然心情愉悦，所谓「嘴壮不生病」。

搜寻优质食材 自创烹法

亚猪妈为了精挑时令鲜货与健康配料四出奔波，像是产量极为稀少的东北五常大米、营养丰富的富硒蛋、农场喂饲的走地鹅、即日屠宰的黑毛猪手，以及工序繁复的风干鳝肉等，由采购、运输及搬货都一手包办，从不假手他人，确保所有食材都是拣手货。有优质食材也要煮出独特风味，像是海味碌鹅，碌鹅是客家名菜，亚猪妈的做法以传统烹法为基本，走地鹅生㓥后加虾干与台山著名的金蚝仔一起焖煮，鹅肉不像冰鲜货般软腍，但口感弹牙满溢虾干和金蚝的甜味，入口齿颊留香。

回馈社会 吃得健康开心

招待客人就如家人的亚猪妈笑说：「现在的我，每天不是在厨房，就是在往厨房的路上。」不然就是每星期抽大半天的时间，亲力亲为给弱势社群和有需要人士送餐和食品，遇上传统节日像是刚过去的端午节，还会包糭子送给老人家。曾经绝望无助的亚猪妈表示，能帮助别人是种福气，她希望未来不但能继续用美食满足大家的味蕾，还期盼人人吃得健康、吃得开心。

亚猪妈私厨

营业时间：11:00至22:00

地址：元朗锦田吉庆园250号盈汇坊地下G1号舖

查询：4400 3006

网址：按此

文：EH 图：星岛日报、被访者提供