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快餐店特价烧味加餸！美心MX乳鸽/豉香鸡$33起 全线分店3:30pm起供应

饮食
更新时间：17:19 2026-07-10 HKT
发布时间：17:19 2026-07-10 HKT

美心MX优惠｜每逢来到周末前夕的星期五晚上，不少香港家庭都喜欢在外卖晚餐时额外「加餸」。美心MX及美心Food²近日特别推出外卖斩料优惠，当中备受瞩目的红烧乳鸽及豉香鸡低至$33起。

美心MX特价烧味 全线分店乳鸽/豉香鸡$33起

美心MX特价烧味 全线分店乳鸽/豉香鸡$33起
美心MX特价烧味 全线分店乳鸽/豉香鸡$33起

美心MX「加餸」优惠每日3:30pm起供应

在这次的外卖优惠当中的重头戏必定是「红烧乳鸽」，乳鸽经过精心炮制后外皮色泽红润，完美锁住了肉汁的精华。只要于每日下午3时30分后，亲临美心MX及美心Food²，即可以$39购买单只，若购买三只更低至$99，平均每只仅需$33。

除了令人食指大动的乳鸽之外，一直备受食客追捧的「豉香鸡」亦趁著这次推广活动载誉归来。美心MX采用了浓郁的独家豉油配方，经过长时间的精心腌制，让醇厚的酱香完全渗透至每一寸鸡肉之中，更是配搭白饭的绝佳选择。现时，原只包斩的「豉香鸡」只需$63，以亲民价钱买到高级享受。

美心MX外卖优惠

  • 供应商户：全线美心MX分店（大会堂、西九龙站及大学站分店除外）及全线美心Food²分店
  • 供应时间：3:30pm起供应
  • 条款细则：
    • 此推广不可与其他优惠或折扣同时使用
    • 每日餐点数量有限，售完即止（宣传相片只供参考）。

资料来源：美心MX (Maxim's MX)

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