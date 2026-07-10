湾仔醉琼楼再度结业 60年老字号曾奇迹「复活」 据称易手荃湾东江大饭店？

屹立湾仔逾60年的湾仔醉琼楼酒家，曾于约半年前预告结业离场，及后奇迹逆转重开，更三度感谢业主体恤。早前，有网民发现酒家未有营业多时，疑在无预警下再度结业。据悉，位于荃湾的东江大饭店将会接手。详情即看下文！

湾仔60年老字号醉琼楼疑再度结业

位于湾仔的醉琼楼酒家，屹立于区内超过60年，主打正宗客家菜，招牌盐焗鸡、梅菜扣肉、客家盆菜及双冬羊腩煲等均广受大众欢迎，过去亦不乏食客跨区捧场。

有别于半年前预告离场的作风，今次醉琼楼酒家结业得无声无息，其社交平台专页亦未有交代任何有关是次结业的消息。据报道指，醉琼楼酒家结业后将由荃湾东江大饭店接手，续以正宗客家菜作招徕，并会进行翻新工程及改名，估计会于3个月后重开。

去年一度预告离场 获业主体恤戏剧性重生

其实湾仔醉琼楼酒家早于去年11月已面临结业危机，酒楼早于2025年9月中以「经营环境恶化」为由，预告于10月下旬结业。其后，醉琼楼酒家由预告离场中逆转重生，获业主体恤时艰，并作内部维修及保养后，于11月5日重开。

文：TF

资料及图片来源：醉琼楼酒家 - 湾仔@Facebook、星岛图片库