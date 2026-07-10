网民自制寿司郎「等位神器」！查阅分店实时排队叫号 输入筹号即知预计等候时间
更新时间：15:23 2026-07-10 HKT
发布时间：15:23 2026-07-10 HKT
发布时间：15:23 2026-07-10 HKT
日本过江龙「寿司郎」登陆香港多年后仍然人气高企，每次都能看见食客大排长龙等候入座。为此，有网民自制寿司郎「等位神器」，自行开发第三方网站「Sushi Long」，不但可即时查阅各分店实时排队叫号及人流现况，输入筹号更会显示预计等候时间，可谓「寿司郎」爱好者恩物，即看下文了解详情！
网民自制寿司郎「等位神器」！查阅分店实时排队叫号/预计等候时间
由网民自行开发的第三方网站「Sushi Long」（「寿司郎实时排队」），使用时无需下载任何应用程式，只需使用手机、iPad或电脑进入网站即可。网站涵盖全港各区寿司郎分店，无论是堂食还是外卖自取，都可以即时查阅分店实时排队叫号进度及轮候时间。
网站界面清晰易用，设有列表及地图两种显示模式。列表模式会将全港寿司郎分店按九龙、新界、港岛分区列出，每间分店都会列出预计等待时间及等候组数。以「旺角东Moko店」为例，现时需等候32组客人，预计等待时间为37分钟。如用家点击相应分店，右侧便会显示「叫号状况」，在「冧巴」一栏输入领取的筹号后，系统更会计算出所属的筹号组别及预计等候时间，让用家可自由控制等候时间，不需要再店外苦等！
地图模式显示平均轮候时间 一眼看清排队状况
除列表模式外，网站也提供地图模式，并以6种颜色标示各分店排队现况：
- 绿色： 直入
- 蓝色： 少于30分钟
- 黄色： 30至59分钟
- 橙色： 60至89分钟
- 红色： 多于90分钟
- 灰色： 未开门／已关门／停止派飞
放大地图也可直接查看各分店等候组数，让你一眼看清排队状况！而且点击相关分店时，右下角会显示详细地址，并附带Google Maps连结一按即跳转导航，十分方便并快捷，绝对是不容错过的「等位神器」！
网站内置隐藏彩蛋 3款寿司主题小游戏消磨时间
如你使用手机或iPad进入网站，更可发现开发者加入的隐藏彩蛋！只需点击网页左侧下方的「店外实况」，即可找到3款寿司主题小游戏，分别是「炸虾逃脱」、「甜虾 2048」及「甜虾砌图」，让你在等候入座时也可边玩游戏边消磨时间。
Sushi Long
- 网址：https://sushirolic.web.app/desktop.html
- 使用方法：用网页浏览器打开即可
图片及资料来源：Sushi Long、Sushiro
文：Y
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