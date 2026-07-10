食客忧狗只入食肆惹卫生问题  饮食集团CEO黄杰龙霸气护航「宠物友善」政策：建议你不要去这间分店

随著政府于9日起放宽狗只进入食肆规定，首批约900间餐厅获批可容许狗只内进，社会上随即对宠物友善餐厅的卫生及秩序产生广泛关注。近日，餐饮集团叙福楼CEO黄杰龙针对网民对宠物在餐厅行为的质疑，于社交平台明确交代旗下餐厅的安排，并「霸气回应」不少质疑声音获不少狗主与食客支持。

叙福楼旗下一分店准携宠物 CEO黄杰龙盼「宠物友善」获社会共识

政府日前落实放宽狗只进入食肆的新措施后，引起不少怕狗人士关注，部分人担心会衍生衞生、狗只吠叫等问题，尤其部分获批的食肆属于客群广、人流多的连锁餐饮店。叙福楼CEO黄杰龙亦在政策实施后，公布旗下旗下餐厅安排，表示集团旗下60多间分店中，只有「The Matcha Tokyo」（九龙湾Ｍegabox分店）一间设有座位的分店申请为宠物友善餐厅。

他进一步解释他对是次政策的看法。他指出，「宠物友善」并非单纯的一条法例，而是「一个社会态度同共识」，并认为这「需要成个社会一齐去建立」。他强调当中的关键词是「友善」，若大众事事皆以规管的角度出发，动辄投诉「呢样唔得𠮶样唔准」，他坦言这场「社会实验就未必成功到」。

网民忧宠物共用设施影响卫生 黄杰龙：建议你不要去

不过，随后有网民再向他提出质疑「只猫狗可唔可以唔好坐系客人坐既座位上面？」，并询问宠物主人可否使用私家餐具喂饲宠物，当中反映了部分食客的忧虑。面对网民的质疑。黄杰龙再度发文回应，他形容自己的态度是「真系想做一间宠物友善餐厅」，并真诚建议若客人对宠物的行为「有好多疑问及担忧，建议你不要去这间分店」。他认为顾客「都系想开心消费」，在有选择的情况下「唔需要去同啲宠物矛盾」。

黄杰龙亦承诺，旗下其他品牌如牛角、温野菜、牛涮锅及挽肉与米等「绝对不会有宠物出现」，并发出「庄严承诺」，表明上述餐厅「不申请宠物餐厅资格，不容许宠物进入（导盲犬除外）」。

网民大赞高质公关示范：一定会去Megabox 呢间帮衬

相关言论在网上引起两极化的反应。有支持的网民大赞黄杰龙的处理手法，认为「唔钟意的人会有好多分店/餐厅选择」，直言社会不应「赶尽杀绝」，并表示即使不带狗也「一定会去Megabox 呢间帮衬」。有网民指出宠物如同小朋友，「好睇主人点处理」，建议主人可以「先铺宠物垫再俾宠物上櫈」，认为「介意嘅真系唔好去」。

不过，亦有网民对宠物友善政策持反对意见，表明担心部分不负责任的狗主会引发卫生问题，形容是「一粒老鼠屎搞死一镬粥」; 亦有人表明罢食「Sorry 一定唔会帮衬有宠物友善嘅餐厅」。对此，黄杰龙亲自回复反对的网民称「不需要sorry」，重申该餐厅为宠物友善，并比喻指「正如你唔食牛肉就唔好去牛角啦，大家辛苦」。

资料来源：黄杰龙 Simon - 穷富翁 好人好事

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