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名苑酒家21周年劲减！全线菜式全日震撼79折 限定惹味豉椒炒蚬低至$21

饮食
更新时间：18:59 2026-07-09 HKT
发布时间：18:59 2026-07-09 HKT

名苑酒家多年来以精致传统中菜及优质亲切的服务深受广大食客欢迎。为庆祝开业21周年这个重要里程碑，名苑隆重推出重磅感恩优惠：由即日起连续21天，食客可享全场正价菜式79折（即21% OFF），让大众以超值价钱品尝高质素的星级佳肴！

名苑酒家全场正价菜式79折 至抵价尽享经典粤菜佳肴

为庆祝开业21周年，名苑隆重推出全场正价菜式79折优惠！
为庆祝开业21周年，名苑隆重推出全场正价菜式79折优惠！

二十一年的漫长岁月，见证了名苑酒家与无数食客共同创造的珍贵相聚回忆。名苑酒家一直坚持选用新鲜优质的食材，配合大厨精湛纯熟的烹调技艺，炮制出一道道令人回味无穷的经典粤菜。适逢21周年店庆，餐厅特别推出「连续21日全场正价菜式享79折」的震撼优惠。这意味著无论是亲朋戚友欢聚用餐，还是商务宴请，顾客都能以极具吸引力的价格，享用一系列招牌美馔。从精致手工点心到生猛海鲜，每一口都蕴含著厨师团队的用心与诚意，绝对是高性价比的餐饮体验。

社交平台专属福利 $21即叹豉椒炒蚬

除了全单折扣之外，名苑更为活跃于各大社交平台的食客准备了隐藏版惊喜。于活动期间，顾客只需向店员出示带有指定标签「#名苑21周年店庆」的相关宣传短片，即可以极度震撼的$21优惠价，换购一碟「豉椒炒蚬」。这道港式大排档经典风味名菜，严选每日新鲜采购的肥美大蚬，配以特制的香浓豉椒酱汁猛火快炒。蚬肉鲜甜多汁，酱汁浓郁惹味，微辣的口感令人食欲大增，绝对是佐酒下饭的绝佳选择。由于餐厅坚持每日新鲜备料，该菜式数量有限，售完即止，建议食客提早入座品尝这道限定滋味。

是次21周年感恩优惠，不仅是回馈顾客多年来不离不弃的鼎力支持，更是邀请大众再次莅临，重温经典滋味的诚意之举。是次推广活动适用于启德名苑及将军澳名苑两间分店，趁著这连续21天的庆典，立刻相约挚爱亲朋，共享这份欢乐与极致美味。

名苑酒家21周年优惠详情

  • 活动日期： 7月1日 至 7月21日

  • 适用分店： 启德名苑、将军澳名苑

  • 折扣优惠： 全场正价菜式可享79折（21% OFF）优惠

  • 限定福利： 于店内向店员出示社交平台「#名苑21周年店庆」相关短片，即可以$21品尝豉椒炒蚬一份（每日限量供应，售完即止，并只限堂食享用）。

  • 条款细则： 79折优惠仅适用于菜牌上的正价菜品；此优惠不可与其他折扣、优惠券、现金券及会员福利叠加使用；酒水、各种饮品及特价菜式均不参与此折扣活动。

 

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