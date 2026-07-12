尖沙咀 The ONE商场酒楼互卷！稻香/凯荟/煌府齐推$7点心掀「劈价战」

尖沙咀高级商场The ONE内的多间中式酒楼，近日罕有地掀起一场点心「劈价战」。场内三间酒楼不约而同地推出超平价优惠，多款手工制点心价格低至$7起便可以品尝，更于平日及假日划一收费，为食客提供了极具性价比的饮茶选择。

1. 稻香旗下「潮．囍荟」 15款点心划一价$7起

尖沙咀 The ONE商场酒楼互卷！稻香旗下「潮．囍荟」 15款点心划一价$7起

稻香集团旗下的「潮．囍荟」去年起推出「时光倒流价」点心，于每日早上10时30分至下午3时供应。酒楼精选逾15款人气之选，并视乎款式以$7、$8及$9三个价位划一发售，当中包括香滑奶黄包、萝卜糕、芋头糕、潮州粉果、排骨陈村粉等。不少食客都大赞点心性价比高，品质「绝对对得住价钱」。

潮．囍荟

地址：尖沙咀弥敦道100号The ONE 12楼

电话：8300 8050

2. 尖沙咀「凯荟」 手工点心$7起 另设茶市7折优惠

尖沙咀 The ONE商场酒楼互卷！尖沙咀「凯荟」 手工点心$7起 另设茶市7折优惠

位于尖沙咀The ONE 17楼的「凯荟」同样推出极具性价比的点心优惠，以均一价$7起发售多款精致手工点心，款式包括香煎萝卜糕、金勾咸水角、山竹牛肉球及香茜牛肉肠等。此外，酒楼更配合多项时段折扣以增强竞争力，逢星期一至五，午市时段可享8折，下午茶时段低至7折；至于星期六、日及公众假期，午市及下午茶亦分别提供9折及8折优惠。

凯荟

地址：尖沙咀弥敦道100号The ONE 17楼

电话：2116 3867

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3. 「煌府婚宴专门店」$7起叹马拉糕/叉烧酥/红油抄手

尖沙咀 The ONE商场酒楼互卷！「煌府婚宴专门店」$7起叹马拉糕/叉烧酥/红油抄手

适逢开业20周年，「煌府婚宴专门店」近日亦宣布加入战团，推出限时特价点心优惠，于星期一至日早市至茶市供应。是次优惠同样设立$7、$8及$9的价格分区，供应如招牌马拉糕、鲮鱼球、叉烧酥、红油抄手、红枣糕等，所有点心均经验丰富的师傅手工即制，保证热腾腾上桌。

煌府婚宴专门店

地址：尖沙咀弥敦道100号The ONE 13楼

电话：2180 6178

资料来源：稻香集团、煌府Fans Club、凯荟 Eternity