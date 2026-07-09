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湾仔万丽海景酒店自助餐65折！低至$241起任食现烤和牛/龙虾/海胆/鱼子酱 全新川味主题嗜辣者必试

饮食
更新时间：16:50 2026-07-09 HKT
发布时间：16:50 2026-07-09 HKT

位于湾仔的香港万丽海景酒店，凭借其优质的餐饮服务与迷人的维港景色，一直深受本地食客与旅客的欢迎。今次酒店旗下的「Food Studio」重磅推出盛夏餐饮激减优惠，自助餐折扣高达65折！优惠将于7月10日中午12时准时开抢，配合特定信用卡更可享有折上折优惠，午市极致低至HK$241/位，绝对是今个夏天不可错过的极高性价比美食体验。

7 月10日12:00开抢
【香港万丽海景酒店自助餐优惠】
>>按此预订<<

$241起叹名厨主理川味海鲜盛宴！任食龙虾/海胆/鱼子酱

香港万丽海景酒店自助餐优惠
香港万丽海景酒店自助餐优惠

这次备受瞩目的「盛夏辛香川味自助餐」，特别邀请了来自成都瑞吉酒店的名厨王海威亲临香港客席主理，为食客呈现最地道、层次丰富的四川辛香风味。除了惹味的川菜，这间人气餐厅的自助餐海鲜与肉类阵容亦是极致奢华。食客可以尽情品尝鲜甜爽口的龙虾、甘香丰腴的海胆、矜贵无比的鱼子酱以及肉质细嫩的高级和牛。

若是选择晚市时段入座，餐厅更会大手笔加码派发香气四溢的蒸焗龙虾、肉汁满溢的现烤和牛扒，以及极具创意的片皮鸭伴黑松露。丰富的顶级食材完美结合，为一众海鲜控与肉食爱好者带来一场震撼味蕾的盛宴。自助餐更包含无限畅饮橙汁、汽水、咖啡、茶及精选啤酒，让食客开怀畅饮。

专属信用卡折扣 独家亲子套票优惠

除了丰富无比的餐饮选择，是次推广活动的价格与套票设计亦极具诚意。消费者只需在预订时输入指定东亚信用卡优惠码【BEARV】，即可轻松享有额外减免HK$80的专属折扣。经过折上折优惠后，午市自助餐的价格极致低至每位HK$241，在同类型高级酒店自助餐中可谓数一数二的抵买。

此外，为迎合家庭客群的需求，酒店更贴心推出了「1大1小」的亲子套票组合。成功购买此亲子套票的家庭，不但能以超值价格享用丰盛大餐，更可获独家赠送的「欢乐天地」门票及游戏代币，让家长与小朋友在饱餐一顿后，能继续前往游乐场尽情放电，绝对是周末及假日亲子好去处的最佳行程安排。


【香港万丽海景酒店自助餐优惠】
>>按此预订<<

  • 提供优惠之餐厅： 香港万丽海景酒店 Food Studio

  • 开抢日期及时间： 7月10日 中午 12:00 

  • 核心优惠亮点： 自助餐激减低至 65 折

  • 信用卡专属优惠： 凭东亚信用卡结账并输入优惠码【BEARV】，可享额外减 HK$80，午市折后极致低至HK$241/位

  • 亲子套票礼遇： 设有「1大1小亲子套票」，预订即独家送欢乐天地门票及代币

  • 重点推介美食： 成都瑞吉名厨王海威亲临主理川味佳肴；狂叹龙虾、海胆、鱼子酱及和牛

  • 晚市加码派送： 晚市加码派蒸焗龙虾、现烤和牛扒及片皮鸭伴黑松露

  • >>按此预订<<

 

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