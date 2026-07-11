平绝全港? 深水埗街坊粥店 超平早餐获千人赞好 $12炸两、$10炒面 网民：10年前价嚟㖞 

在物价持续高涨的香港，市民外出用餐的花费往往不菲。然而，近日有一名网民在社交平台上分享，于深水埗一间粥店享用了一顿仅需33元的丰富早餐，这份包括炒面、炸两、冻奶茶的超值早餐在Facebook群组获得超过千赞好，甚至有网友直言这份早餐的定价是「10年前价嚟㖞」。

网民群组分享超值早餐 $12炸两、$10炒面获过千赞好

日前，有网民在Facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」中发文，分享其在深水埗区一间食肆的用膳经历，该名网民在帖文中以「无波打 叹$33早餐」为题，图文并茂地描述其用餐体验。从帖主分享的相片可见，该顿早餐相当丰盛，当中包含了豉油皇炒面、炸两及一杯冻奶茶，餐点不仅卖相吸引，份量亦十分充足。事主更特意展示了一张手写单据，力证这顿丰富的早餐仅须33元。

平价街坊店！深水埗「新荔源粥面店」 粥品、小点$9起

从手写单的资料可见，这家平价粥店是深水埗的「新荔源粥面店」，开业多年，主要做街坊生意。该店定价极为亲民，例如「豉油皇炒面」仅售11元，而事主所点的「炸两」也不过12元，另外白粥、煎堆、蒸萝卜糕也不过由9元起。

千名网民赞好：出面炸两冇廿蚊都食唔到

此帖文一出，随即获得过千名网民赞好，大批网民对其超低定价感到难以置信。不少网民纷纷留言询问食肆地址，扬言要亲自光顾以「帮手振兴经济」。有网民惊叹这价格「真系平到无地方可以揾啦」；同时也有人将其与自己居住地区的物价进行对比，指出在其他街市舖位「炸一都要16 ，炒面16」，直言现在「炸两无20元也食不到」，纷纷感叹这家粥店的收费「似10年前价嚟㖞」。

新荔源粥面店

地址：深水埗荔枝角道382号地舖

电话：26518668 / 63014179

营业时间: 星期一至日 6:30am - 10pm

资料来源：香港茶餐厅及美食关注组

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