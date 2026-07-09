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食客投诉长者快餐店1人独霸4人枱：「每天坐喺呢个位赌马」 网民建议2奇招应对

饮食
更新时间：13:22 2026-07-09 HKT
发布时间：13:22 2026-07-09 HKT

长者不消费占用快餐店座位，不时成为网络上的热话。近日，有食客投诉一名「叔叔」在快餐店独自「霸晒四个位」，形容「佢每天都系坐喺呢个位置赌马嘅」。不少网民都不耻「叔叔」的行为，纷纷为楼主献计，详情即看下文！

食客投诉长者快餐店1人独霸4人枱：「每天坐喺呢个位赌马」

有食客日前于Threads发文，指1名长者在快餐店「一个人霸晒四个位」，又指对方「应该佢每天都系坐喺呢个位置赌马嘅」。依楼主的图片所见，当时快餐店不少餐枱都已有人正在用餐，惟环境未算过份挤拥。而涉事的「叔叔」在桌上摆放了3杯清水，而保温壶、马经、原子笔等个人物品则散落枱上，对面的座位亦放有一叠报纸。

其实食客投诉长者长期占用快餐店座位时有发生，早前亦有长者因自备包点，在连锁快餐店单点$7奶茶占座1小时，被网民发文炮轰。

网民力撑楼主 建议出2招应对

不少网民都留言力撑楼主，不耻涉事「叔叔」的行为，「佢日日都系咁，重有几班都系轮住坐又嘈住哂，想揾个位食嘢都冇」、「咩年代仲要咁样度马，一部电话搞掂晒啦」。有人则建议2大奇招应对叔叔霸位赌马，「放几本书比（俾）佢」、「买本书放喺枱面问可唔可以搭枱」、「搭佢膊头问可唔可以坐」。有网民认为，「人小冇所谓，人多真系真系要叫佢走」、「快餐店方面要谂方法去杜绝呢啲人，讲真佢自己餐厅都唔理，做食客嘅唯有去第间」。

文：TF

资料及图片来源：Threads、大埔@Facebook、星岛图片库

延伸阅读：长者慢速缴费引议！「交钱阿婆」凭一己之力瘫痪便利店？网民呻「神沙倒出嚟慢慢数」阻返工


 

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