传统酒楼逆市求变！明星海鲜酒家改装鱼池推$298即捞海鲜火锅放题 网民：呢啲识做生意

传统中式酒楼向来主打精致点心及镬气小菜，惟面对近年餐饮业竞争激烈，许多传统食肆均积极寻求转型以吸引食客。连锁酒楼「明星海鲜酒家」近日突破传统，逆市加推即捞海鲜火锅放题，顾客只需$298起的价钱即可在两个半小时内任饮任食，为一众海鲜迷及火锅爱好者带来全新体验。

「明星海鲜酒家」逆市大变阵！改装酒楼鱼池推即捞海鲜放题

「明星海鲜酒家」推$298即捞海鲜放题

近年，即捞海鲜模式在本地掀起热潮，「明星海鲜酒家」亦乘势推出「自助海鲜池任食放题」，每日供应不同品种的生猛海鲜，食客可以亲自走到海鲜区挑选并即时捞起心水食材，确保能品尝到最鲜甜的海产。

除了鲜味十足的即捞海产外，火锅放题更涵盖大量火锅配料、小食、饮品及甜品，全数供食客无限量任食。无论是鲜嫩肥美的肉片、口感弹牙的丸类、爽脆蔬菜，还是各式粉面，都能满足不同人士的口味需求。

$298任食生猛海鲜/火锅配料/甜品

收费及详情方面，即捞海鲜放题仅限屯门店晚市时段供应，用餐时间为两小时半。平日收费为每位$298，另需收取$30酱料费；而逢星期六、日惠顾，则需另外收取加一服务费。

网民：呢啲识做生意

网民对于传统酒楼变阵推出即捞海鲜放题，普遍给予正面评价，留言指「呢啲识做生意，又唔系爆场」；亦有食客分享光顾经历，表示「实际食到过了钟，都冇叫我走，好弹性」；更有曾经惠顾过$188净火锅放题的旧客反馈，表示以往的用餐体验及食物质素均具有不俗的水准。

资料来源：明星海鲜酒家 集团