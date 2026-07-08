中环天际餐厅自助餐买一送一！Porterhouse$317起任食生蚝/波士顿龙虾/蟹脚/即煮意大利面/热溶芝士

中环屡获殊荣的高级海鲜扒房Porterhouse，凭借其优雅高尚的用餐环境及顶级优质的食材，一直深受追求品味的食客欢迎，是节日庆祝及亲友聚会的热门之选。近日餐厅更推出震撼快闪优惠，周末自助早午餐专享买一送一，人均低至HK$317即可无限量任食波士顿龙虾及鲜甜生蚝，绝对是本月最具性价比的餐饮选择！

中环Porterhouse天际自助餐飨宴 开扬景观与环球顶级海鲜完美结合

坐落于中环兰桂坊加州大厦24楼的Porterhouse，让食客在品尝美食的同时，能居高临下俯瞰中环繁华壮丽的天际线景致。餐厅向来以搜罗优质海鲜与上乘熟成牛排而闻名，环境奢华且极具格调。是次推出的「天际飨宴」周末自助早午餐优惠，为大众带来极致的味蕾享受。

自助餐桌上源源不绝供应各式顶级冰镇海鲜，当中最瞩目的必然是鲜甜多汁的波士顿龙虾、肉质饱满的优质蟹脚，以及鲜味浓郁、入口即化的高质生蚝。除了丰富的冷盘，现场更特设互动烤肉专区，由专业厨师为食客即席烹调各式热荤美馔，包括即煮正宗意大利面与香气四溢的传统热熔芝士，款式多元，全面满足不同食客的口味与需求。

晚市尊享套餐优惠 细味高质牛排加送无限畅饮

除了极受欢迎的早午餐时段，Porterhouse亦特别针对晚市时段推出极具吸引力的「招牌品味之选」晚市套餐。只要透过指定优惠连结预订，食客更可独家获赠一小时无限畅饮体验，任饮精选红酒、白酒及气泡酒，让醇厚美酒与餐厅招牌的高级牛排完美搭配。

针对热爱海鲜的饕客，餐厅全新加推「生蚝12只配气泡酒」超值套餐，人均只需HK$181，即可细味鲜甜爽脆的顶级生蚝。同时，享用此套餐的食客更可于现场享有单点菜单八折的专属优惠，让整个高级餐饮体验进一步升华，绝对物超所值。