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$22下午茶推介！叹大家乐现场即炸鸡翼配脆炸鸡髀 优惠价限时3日供应

饮食
更新时间：17:34 2026-07-08 HKT
发布时间：17:34 2026-07-08 HKT

不少人都喜欢在下午茶三点三时段寻找美味的小食来为自己充电，最近大家乐强势推出极具吸引力的下午茶激赏优惠，只需极抵价$22，即可一次过品尝招牌金蜜鸡翼及脆炸鸡髀。这个破底价优惠以超高性价比带来双重滋味，绝对是近期不可错过的平价美食推介！

大家乐招牌金蜜鸡翼 配现场即炸脆鸡髀

大家乐强势推出极具吸引力的下午茶激赏优惠。
大家乐强势推出极具吸引力的下午茶激赏优惠。

在这款震撼的下午茶套餐中，最受瞩目的主角必定是大家乐的经典皇牌之作——金蜜鸡翼。每一只鸡翼都经过厨师团队的精心腌制与烤焗，外皮呈现出极具诱惑力的金黄色泽。最特别之处在于，这款鸡翼特意加入了优质的麦芦卡蜜糖进行调味。烤制后散发出阵阵焦香，甜而不腻，成功俘虏了无数食客的味蕾，成为下午茶时段的必点佳肴。

除了招牌金蜜鸡翼之外，这个只需$22的震撼价下午茶优惠，更同时包含了另一款人气极高的炸物小食——脆炸鸡髀。这款炸鸡髀份量十足，严选优质鸡肉制作，外层经过精准的高温油炸处理，炸至金黄酥脆。将香甜惹味的金蜜鸡翼，与酥脆可口的炸鸡髀配搭在一起，不但为味觉带来了截然不同的丰富层次，更为喜爱肉食的消费者提供双倍的饱足感与享受。

大家乐下午茶优惠详情

  • 优惠推广内容： 麦芦卡金蜜鸡翼配脆炸鸡髀下午茶套餐

  • 优惠价钱： 港币 $22

  • 适用时段： 每日下午2时半后

  • 优惠期限： 即日起至7月10日（数量有限，售完即止）

  • 条款及细则：

    • 此优惠适用于全港指定大家乐分店。

    • 产品及食材供应将按个别分店当日实际情况而定。

    • 宣传海报及图片只供参考，实际食品份量及卖相请以实物为准。

    • 如有任何争议，大家乐保留最终决定权。

 

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