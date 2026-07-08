西饼店价钱叹酒店出品？尖沙咀酒店$148蓝莓芝士蛋糕 网民力推：坚好味

物价高企的香港，想在连锁饼店购买一个原个蛋糕，动辄也要二、三百元。不过，近日有网民在社交平台发文，推介尖沙咀一间酒店餐厅供应的招牌蓝莓芝士蛋糕，一磅只售$148，价钱媲美坊间的糕饼店，性价比极高，有食客更大赞「坚好食！」

尖沙咀酒店$148蓝莓芝士蛋糕 网民力推：帮衬咗差唔多十年

有网民在社交平台发文，极力推荐位于尖沙咀的海港城太子酒店（Prince Hotel, Marco Polo）餐厅SAVVY供应的蓝莓芝士蛋糕，售价仅为$148（一磅装）。事主透露，自己持续购入这款蛋糕接近10年，感叹由「初初卖紧$80，食到而家嘅$148」，虽然价钱有所上升，但每隔一段时间依然会「心思思买一个嚟食」。他又提醒，酒店会免费附送生日牌及蜡烛，并必须提前两天在网上预订。

翻查酒店的官方网站，「SAVVY招牌蓝莓芝士饼」以软滑纽西兰忌廉芝士制成，饼底为松脆的牛油曲奇饼，顶层则舖满满比利时蓝莓酱、新鲜蓝莓及优质红桑子，为食客带来经典滋味。

食客赞性价比高：坚好味！

帖文公开，有网民直言这款蛋糕性价比极高，也有食客留言表示以往在尖沙咀工作时经常光顾，「坚好味，我廿几年前第一份工返海港城，成日收工去买嚟食！」与此同时，有曾光顾的网民指出其价钱相宜，惟味道一般，坦言「试过一次麻麻地」。不过，在现今百物腾贵的社会，能够以$148购入酒店出品的精致蛋糕，对于需要为亲朋好友庆祝生日的市民而言，相信也是一个不错的选择。

太子酒店 — SAVVY

来源：Threads、SAVVY

文：LW