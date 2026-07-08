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「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因

饮食
更新时间：16:10 2026-07-08 HKT
发布时间：16:10 2026-07-08 HKT

葵涌广场（下称葵广）一向是香港人的「平民美食天堂」与潮流集中地。每逢周末甚至是平日放工时间，场内必定人山人海，热闹程度堪比逛年宵市场。然而，近日有网民在社交平台发文，惊觉这座一代名场竟涌现「吉舖潮」，昔日挤拥的2楼美食街如今变得冷冷清清，小食档集体消失，令不少网民大为震惊！

葵涌广场涌现拉闸结业潮 小食舖位十室九空

有网民贴出葵涌广场2楼惊现多间吉舖的相片。 （Threads 截图）
有网民贴出葵涌广场2楼惊现多间吉舖的相片。 （Threads 截图）
往日人来人往的葵广，竟在繁忙时间依然「静愔愔」。（Threads 截图）
往日人来人往的葵广，竟在繁忙时间依然「静愔愔」。（Threads 截图）

近日，一则关于葵广现状的帖文在网络上引起数千人转载。发文网民贴出商场2楼的照片，并惊讶地表示：「哗，葵涌广场2楼发生甚么事？以前整条美食街挤得水泄不通，现在几乎全线结业，只剩下一间卖鱼蛋烧卖饭的舖头。」他更感叹，现时连经营夹公仔机或弹珠机的租客，对这些舖位亦不感兴趣。

帖文引发大量共鸣，不少市民留言指近日路过亦被「吓一跳」，形容3楼同样有一整排吉舖。有同场的新租户大吐苦水，指今年初开业时仍是满租状态，如今却见证着邻近商舖相继离场，大叹「真系吓死人」。面对繁忙时间依然「静愔愔」的葵广，有网民直言每逢周末港人北上深圳消费，令商场人流雪上加霜，感叹「香港快变死城」。

网民分析「死场」成因归咎租金过高 呎租曾抛离中环ifc 

网上有不少葵涌广场店舖招租的消息，租金高企。 （FB 截图）
网上有不少葵涌广场店舖招租的消息，租金高企。 （FB 截图）
面积狭窄至仅余一个身位，月租亦高达$24,000。 （FB 截图）
面积狭窄至仅余一个身位，月租亦高达$24,000。 （FB 截图）

「有人流你贵都算，问题系个尺寸同租金真系好唔合理！」 是不少网民与商户的心声。在经济环境转差的情况下，商场租金却未见显著回落。有网民透露，饮食业往往会面临「不成文」的加租压力，原本两万元的舖位，一旦经营饮食便会被抬高至五万甚至九万元。不少人批评业主在市况下沉时仍无意减租，令小商户难以负担：「一间豆腐润咁细嘅舖要交成三、四万租，每日要卖50份食物先够交租，点跑条数？」

翻查市场资料，葵广的租金确实令人咋舌。近月2楼一间约500呎的外卖茶饮店招租，全包租金$42,000，另需顶手费5万元；而另一间位于核心人流旺位的小食店，面积狭窄至仅余一个身位，月租亦高达$24,000。早年《星岛头条》曾访问3楼一间乳酪雪糕店老板，他透露当年每月租金达5万元，呎租高达$625，比中环ifc平均呎租$165还要贵3倍，足以媲美尖沙咀与旺角的街舖。

慨叹失本土特色 环境欠佳「成个身都有阵味」

葵广向来以平靓正的街头小食作招徕，但近年食物定价却被指「离地」。有网民抱怨，现时场内小食动辄卖$40至$60一份，已经追上正餐的价钱：「点解要企喺度食咁贵嘅嘢？小食受欢迎就系因为平！」此外，商场的店舖种类亦渐渐单一化。网民批评场内多了许多「大陆嘢扮香港嘢」的食店（如螺蛳粉），又或者是充斥着夹公仔机及弹珠机，令商场失去原有的本土特色。当好食又有回忆的小店买少见少，市民自然失去入场消费的意欲。

商场硬件配套老化及规划混乱，亦是赶客的主因之一。葵广向来没有清晰的区域划分，网民指出：「喺A舖笃鱼蛋，隔篱舖就系卖衫，啲咖喱味传晒过去，啲衫都唔使要啦！」加上场内通风系统欠佳，不少网民抱怨行完一圈「成个身都系有阵味」，甚至有商舖冷气长期损坏而未有维修。在「365日都系夏天」的翳焗环境下，消费者宁愿选择环境舒适、能坐下慢慢享受美食的商场，也不愿再到葵广「人逼人」兼大汗叠细汗。

葵涌广场曾经是香港独特的商场文化缩影，如今面对租金压力、特色流失及硬件老化，加上大环境的消费模式转变，这座「平民天堂」似乎正步入寒冬。


图片及资料来源：Threads 
 

延伸阅读：葵广地标糖果舖结业！开业20年专卖散装凉果/零食 1原因不传给仔女 熟客排长龙告别「系好多街坊嘅童年」

 

 

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