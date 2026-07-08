屯门连锁酒家推晚市5选1优惠！ 推$68烧鹅皇、脆皮皇子猪 海鲜小菜低至$38

位于屯门蝴蝶广场的「采蝶海鲜酒家」，一直以用料新鲜及高性价比的传统粤菜深受区内外食客欢迎，是亲朋好友聚餐的热门胜地。近日餐厅强势推出极具吸引力的「超值晚市5选1」优惠，大派街坊福利。食客可以超低价品尝五款人气招牌菜，当中必食推介绝对是低至$38的清蒸沙巴龙趸斑，性价比极高，绝对是不容错过的屯门区美食推广！

屯门采蝶海鲜酒家 5选1招牌菜 烧鹅、乳猪低至$68

推广！ 屯门采蝶海鲜酒家 5选1招牌菜 烧鹅、乳猪低至$68

海港酒家旗下，位于屯门的采蝶海鲜酒家推出的晚市优惠诚意十足，五款精选菜式均是点击率极高的招牌佳肴。首推「招牌烧鹅皇」或「鸿运脆皮皇子猪」（两款均只需$68）。前者的烧鹅皮脆肉嫩，油脂甘香，配合秘制酱汁份外惹味；后者则外皮酥脆，肉质松软，是极具水准的宴客之选。

$38起食齐海上鲜！龙趸斑、蒸扇贝任君选择

此外，若想品尝清淡一点的滋润汤水，不妨选择「白玉海皇冬瓜盅」（优惠价$68），大厨用上丰富的海鲜配料如鲜虾及带子炖煮，汤头清甜解暑，十分适合消暑解渴。爱吃优质海鲜的朋友亦可挑选「清蒸沙巴龙趸斑」（优惠价$38），厨师以精准火候保留了鱼肉的鲜甜嫩滑，配上特制蒸鱼豉油，令人食指大动。

「蒜蓉粉丝蒸扇贝」（优惠价$48，一份6只），浓郁的蒜香与鲜甜的扇贝完美结合，底部的粉丝吸满海鲜精华，惹味非常。无论是家庭做节还是朋友饭局，这五款佳肴都能满足不同食客的胃口。

屯门采蝶海鲜酒家优惠详情:

地址： 新界屯门湖翠路1号蝴蝶广场3楼R301号舖

订座热线： 3516 8200

供应时段： 星期一至五晚市时段供应（星期六、日及公众假期除外）

条款及细则

优惠只限星期一至五晚市时段供应（星期六、日及假日除外）。

只限堂食，另需收取茶芥及加一服务费。

此优惠不可与套餐或其他手机应用程式（APP）优惠同时使用。

优惠每枱限点一次。

食品更改或停售恕不另行通知，售完即止。所有图片只供参考，须受官方条款约束。

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