湾仔巴蜀轩宣布8月结业！16年招牌猪扒酸辣米线成绝响 全港仅余一间分店 网民热议没落有原因

近年香港餐饮业屡传结业消息，不少充满集体回忆的老字号亦难逃一劫。近日，有网民在社交平台上分享，陪伴其成长，位于湾仔骆克道的「巴蜀轩猪扒酸辣米线」亦因租约期满，将于2026年8月29日正式结束营业。

湾仔16年老字号「巴蜀轩猪扒酸辣米线」宣布8月结业

该网民在社交平台Threads上发帖分享一张「巴蜀轩猪扒酸辣米线」张贴的结业通知。结业通知写道：「感谢顾客16年来的支持及爱戴，因租约期满，本分店将于2026年8月29日结束营业，衷心感谢各位顾客的惠顾，后会有期。」意味著，湾仔分店即将正式结束长达16年的营业，并向一直以来支持的街坊与食客道别。

昔日版图缩减 全港仅剩西营盘分店

巴蜀轩过去曾迎来发展高峰，在筲箕湾、元朗、湾仔及西营盘等地均设有据点。然而，随著湾仔骆克道分店即将退场，该品牌目前在全港将仅剩下西营盘一家分店继续营运。

招牌生炸猪扒配酸辣汤底 承载食客回忆

该店多年来凭借「猪扒酸辣米线」打响名堂。其酸辣汤底以酸香开胃见称，佐以酸菜、芽菜及自家炒制的炸酱。至于配料——带骨炸猪扒，则采用自家秘制花椒粉等香料腌制入味，再以生炸方式处理，口感香脆且肉汁丰富，是不少食客的必点之选。

网民慨叹人气店风光不再 客流量大不如前

巴蜀轩结业消息传出后，不少食客对此感到惊讶与惋惜，纷纷留言表示「估唔到依间都要执」、「巴蜀轩好食 估唔到」，并大呼「真系唔舍得啊」，认同「呢间真系做咗好多年」。

然而，亦有部分网民指出餐厅近年的受欢迎程度大不如前，表示「比起以前少咗劲多人帮衬 实有位坐 有时仲包场」。更有网民对餐厅的卫生情况提出意见，直指「以前排晒队，而家嫌弃太污糟都冇人食」，认为质素下降是导致客源流失的原因之一。

巴蜀轩猪扒酸辣米线(湾仔店)

资料来源：kuna.ya＠Threads

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