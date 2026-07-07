九龙东帝苑酒店意大利餐厅Ponentino开幕！预订半自助餐享88折优惠 AI个人性格调酒体验

位于将军澳的九龙东帝苑酒店迎来全新餐饮地标，其顶楼的全新意大利餐厅「Ponentino」已于近日正式开幕，并推出一系列精心炮制的意大利经典菜，并于午市及晚市时段特设半自助餐，绝对是品尝极高性价比正宗意国风情的不二之选。

九龙东帝苑酒店意大利餐厅Ponentino开幕！预订半自助餐享88折优惠

九龙东帝苑酒店Ponentino的餐饮概念源自其姊妹酒店——尖沙咀帝苑酒店内享负盛名的Sabatini Ristorante Italiano，更由屡获殊荣的行政总厨屈继棕（Joe Wat）亲自领军，严选时令食材并揉合现代烹调手法，将传统意大利佳肴全面升华。

菜单上的每一道精致菜式均经过精心设计。例如前菜「牡丹虾薄片」，巧妙地配搭了三文鱼籽、鱼子酱、青苹果及柚子雪葩，鲜甜海味与清新果香交织出层次分明的开胃体验；而单点招牌菜「西班牙红虾扁意粉配车厘茄罗勒」，则将红虾的极致鲜甜与新鲜罗勒的地中海香气完美融合。

此外，甜品「自家制苹果批配意式云呢拿雪糕」更特别采用了帝苑饼店招牌芒果拿破仑的酥皮工艺，金黄松化的外层配上香甜苹果馅，为丰盛的一餐画上完美句号。

$358起任食沙律/餐汤/甜品 AI个人性格调酒体验

为了提供更具弹性且多化的选择，Ponentino于午市及晚市时段特别推出半自助餐，食客只需透过酒店网上商店预订座位，即可享高达88折优惠，每位$358起无限量享用丰盛的自助沙律吧、精选餐汤以及自助甜品区，并可从多款经典主菜中挑选心头好，例如以慢火长时间熬制的「意式炖鸡」，尽显温暖窝心的家常风味。

除了味觉上的享受，餐厅更创新地引入了互动素。食客只需透过专属的「Ponentino Vercel」应用程式完成简单的性格测验，AI智能调酒系统便会即场度身调制出一杯独一无二的专属鸡尾酒。

九龙东帝苑酒店 Ponentino