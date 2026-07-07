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日本最美味「夏日士多啤梨」排行榜！奈良古都华「极夏ノ雫」夺冠 专业评审：打破偏酸非当造偏酸硬印象

饮食
更新时间：17:57 2026-07-07 HKT
发布时间：17:57 2026-07-07 HKT

一般而言，士多啤梨的当造季节主要集中在每年12月至翌年5月，这段期间的果实最为香甜多汁。然而，随著日本各地农民的不懈努力与栽培技术进步，现今的夏日品种已大幅进化。为发掘这些优质的夏日果实，日本蔬菜品酒师协会于近日透过严格的盲测评审，选出全国最美味的夏日士多啤梨。

日本最美味「夏日士多啤梨」排行榜 奈良古都华「极夏ノ雫」夺冠

日本蔬菜品酒师协会（Japan Vegetable Sommelier Association）举办的「第二届全国夏日士多啤梨锦标赛」赛果正式出炉。本次赛事汇集了来自日本全国各产地的27款夏日士多啤梨，由由29位专业的蔬菜品酒师团队在完全隐藏产地、品种与生产者等资讯的情况下，进行盲测评选。

最终，全日本最美味的夏日士多啤梨殊荣，由奈良县天理市「いちご农园カジュレア（Kajurare）」所培育的「カジュレアの古都华『极夏ノ雫」成功夺得最高金赏，评审惊叹于它拥有深红色泽与滑顺果肉，甜酸平衡极佳且香气持久，彻底展现了顶级夏日士多啤梨的极致水准。

专业评审：打破偏酸非当造偏酸硬印象

参与评审的蔬菜品酒师「宫地香子」表示，本届得奖作品大多展现出柔和甜味与华丽香气，彻底改变了夏日士多啤梨质地坚硬且偏酸的传统框架。在近年酷暑的气候挑战下，各地农民仍能培育出充满个性的果实，成果令人惊艳。

另一位评审「中谷聪」则指出，本届参赛作品在保留夏季士多啤梨特有酸味的同时，更对甜度与口感硬度有著极其细腻的追求，使得每一口都能品尝到从酸到甜的丰富层次变化，展现了夏日士多啤梨独有的细致风味。

日本最美味「夏日士多啤梨」排行榜结果一覧

奖项级别

商品名称

生产农地或团体

产地

最高金赏

カジュレアの古都华『极夏ノ雫』

いちご农园カジュレア

奈良县天理市

金赏

やよいひめ

トヨタ自动车 上郷工场

爱知县丰田市

金赏

下川町のなついちご

戸田建设株式会社 一の桥农场

北海道上川郡下川町

金赏

绯の姫

ベリーズミヨタ

长野县北佐久郡御代田町

金赏

かおり野

トヨタ自动车 上郷工场

爱知县丰田市

银赏

サマーリリカル

高原のエコーズ

长野県诹访郡富士见町

银赏

冠苺

吉和ラフレーズ

广岛县廿日市市

银赏

ASK1-1（命名権付品种）

第一実业株式会社

长野县

铜赏

なつおとめ

高瀬いちご园

栃木县那须盐原市

铜赏

恋姫

株式会社 苗香屋

长野县松本市

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