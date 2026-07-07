日本最美味「夏日士多啤梨」排行榜！奈良古都华「极夏ノ雫」夺冠 专业评审：打破偏酸非当造偏酸硬印象
发布时间：17:57 2026-07-07 HKT
一般而言，士多啤梨的当造季节主要集中在每年12月至翌年5月，这段期间的果实最为香甜多汁。然而，随著日本各地农民的不懈努力与栽培技术进步，现今的夏日品种已大幅进化。为发掘这些优质的夏日果实，日本蔬菜品酒师协会于近日透过严格的盲测评审，选出全国最美味的夏日士多啤梨。
日本最美味「夏日士多啤梨」排行榜 奈良古都华「极夏ノ雫」夺冠
日本蔬菜品酒师协会（Japan Vegetable Sommelier Association）举办的「第二届全国夏日士多啤梨锦标赛」赛果正式出炉。本次赛事汇集了来自日本全国各产地的27款夏日士多啤梨，由由29位专业的蔬菜品酒师团队在完全隐藏产地、品种与生产者等资讯的情况下，进行盲测评选。
最终，全日本最美味的夏日士多啤梨殊荣，由奈良县天理市「いちご农园カジュレア（Kajurare）」所培育的「カジュレアの古都华『极夏ノ雫」成功夺得最高金赏，评审惊叹于它拥有深红色泽与滑顺果肉，甜酸平衡极佳且香气持久，彻底展现了顶级夏日士多啤梨的极致水准。
专业评审：打破偏酸非当造偏酸硬印象
参与评审的蔬菜品酒师「宫地香子」表示，本届得奖作品大多展现出柔和甜味与华丽香气，彻底改变了夏日士多啤梨质地坚硬且偏酸的传统框架。在近年酷暑的气候挑战下，各地农民仍能培育出充满个性的果实，成果令人惊艳。
另一位评审「中谷聪」则指出，本届参赛作品在保留夏季士多啤梨特有酸味的同时，更对甜度与口感硬度有著极其细腻的追求，使得每一口都能品尝到从酸到甜的丰富层次变化，展现了夏日士多啤梨独有的细致风味。
日本最美味「夏日士多啤梨」排行榜结果一覧
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奖项级别
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商品名称
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生产农地或团体
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产地
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最高金赏
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カジュレアの古都华『极夏ノ雫』
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いちご农园カジュレア
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奈良县天理市
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金赏
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やよいひめ
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トヨタ自动车 上郷工场
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爱知县丰田市
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金赏
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下川町のなついちご
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戸田建设株式会社 一の桥农场
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北海道上川郡下川町
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金赏
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绯の姫
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ベリーズミヨタ
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长野县北佐久郡御代田町
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金赏
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かおり野
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トヨタ自动车 上郷工场
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爱知县丰田市
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银赏
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サマーリリカル
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高原のエコーズ
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长野県诹访郡富士见町
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银赏
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冠苺
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吉和ラフレーズ
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广岛县廿日市市
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银赏
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ASK1-1（命名権付品种）
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第一実业株式会社
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长野县
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铜赏
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なつおとめ
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高瀬いちご园
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栃木县那须盐原市
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铜赏
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恋姫
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株式会社 苗香屋
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长野县松本市