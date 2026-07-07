惠康超级市场快闪88折优惠！全店买满$168即享 指定货品额外折上折

惠康超级市场作为香港历史悠久且深受本地大众欢迎的大型连锁超市，分店遍布全港各区，一直致力为广大消费者提供丰富多元的新鲜食品、日常粮油杂货及优质生活百货。今个炎炎夏日，惠康特别为精打细算的顾客带来「Chill赏大折日」一天限定快闪推广，只需于7月11日当天买满港币$168，即可享全单88折优惠，折扣金额更是不设上限，绝对是各个家庭周末入货、大量采购的绝佳时机！

惠康全店88折 全线红/白餐酒买6支额外85折

惠康「Chill赏大折日」一天限定快闪优惠，只需于7月11日当天买满港币$168即可享全单88折。

踏入盛夏，气温节节上升，不少市民都喜欢走到冷气开放的大型超级市场，一次过选购各式消暑饮品、新鲜水果、雪糕甜品及各种优质的夏日特级食材。惠康超级市场（Wellcome Supermarket）深明大众的日常需求，特别于7月11日（星期六）举行极具吸引力的一天门市限定大放送。消费者只需于实体店内尽情选购心水货品，不论是准备周末派对的丰富大餐，还是为家中储粮补给生活所需，都能受惠于这次实质的价格回馈。

值得留意的是，是次推广不仅涵盖一般生活百货及新鲜食品，酒类产品同样充满惊喜。以选购全线红酒及白餐酒为例，顾客除了可以享受满额的88折基本超市优惠外，只要购买满6支指定餐酒，更可额外享有85折的「折上折」双重优惠！这对于喜欢品酒或计划举办盛宴的人士来说，无疑能以极具性价比的价钱，轻松入手世界各地的心水佳酿。由于是次88折主打「折扣无上限」的特点，意味著消费者的采购清单越长，节省的日常开支便越为可观。

惠康7月11日门市快闪优惠详情