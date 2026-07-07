Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

惠康超级市场快闪88折优惠！全店买满$168即享 指定货品额外折上折

饮食
更新时间：17:04 2026-07-07 HKT
发布时间：17:04 2026-07-07 HKT

惠康超级市场作为香港历史悠久且深受本地大众欢迎的大型连锁超市，分店遍布全港各区，一直致力为广大消费者提供丰富多元的新鲜食品、日常粮油杂货及优质生活百货。今个炎炎夏日，惠康特别为精打细算的顾客带来「Chill赏大折日」一天限定快闪推广，只需于7月11日当天买满港币$168，即可享全单88折优惠，折扣金额更是不设上限，绝对是各个家庭周末入货、大量采购的绝佳时机！

惠康全店88折 全线红/白餐酒买6支额外85折

惠康「Chill赏大折日」一天限定快闪优惠，只需于7月11日当天买满港币$168即可享全单88折。
惠康「Chill赏大折日」一天限定快闪优惠，只需于7月11日当天买满港币$168即可享全单88折。

踏入盛夏，气温节节上升，不少市民都喜欢走到冷气开放的大型超级市场，一次过选购各式消暑饮品、新鲜水果、雪糕甜品及各种优质的夏日特级食材。惠康超级市场（Wellcome Supermarket）深明大众的日常需求，特别于7月11日（星期六）举行极具吸引力的一天门市限定大放送。消费者只需于实体店内尽情选购心水货品，不论是准备周末派对的丰富大餐，还是为家中储粮补给生活所需，都能受惠于这次实质的价格回馈。

值得留意的是，是次推广不仅涵盖一般生活百货及新鲜食品，酒类产品同样充满惊喜。以选购全线红酒及白餐酒为例，顾客除了可以享受满额的88折基本超市优惠外，只要购买满6支指定餐酒，更可额外享有85折的「折上折」双重优惠！这对于喜欢品酒或计划举办盛宴的人士来说，无疑能以极具性价比的价钱，轻松入手世界各地的心水佳酿。由于是次88折主打「折扣无上限」的特点，意味著消费者的采购清单越长，节省的日常开支便越为可观。

惠康7月11日门市快闪优惠详情

  • 优惠期限：2026年7月11日（星期六），只限一天快闪。

  • 优惠详情：于惠康门市单一消费买满港币$168，即享全单88折，折扣金额不设上限。此外，购买全线红酒或白餐酒（只限375毫升或以上产品；不包括礼盒装、赠品及原箱）买满6支，更可获额外85折优惠。

  • 条款及细则

    1. 此优惠只限7月11日当天于惠康实体门市内使用。

    2. 优惠不适用于店外展销场。

    3. 不适用于购买或支付任何储值与增值服务、购买礼券、婴幼儿奶粉、电话储值咭、胶袋收费及送货费用。

    4. 此88折优惠不可与其他推广优惠及优惠券（包括内地游客优惠劵）同时使用。

    5. 所有货品数量有限，售完、送完或换完即止；优惠以单一发票及折实价计算。

    6. 如有任何争议，惠康超级市场将保留最终的决定权。

 

同场加映：百佳超市88折！7.11限定一日  粮油杂货、新鲜食材及家居日用品激减

 

 

最Hit
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
时事热话
8小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
时事热话
6小时前
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
时事热话
3小时前
细细粒41岁迎初恋 《东周刊》独家直击陈嘉佳揸法拉利拍拖 与小鲜肉男友全程普通话对谈
细细粒41岁迎初恋 《东周刊》独家直击陈嘉佳揸法拉利拍拖 与小鲜肉男友全程普通话对谈
即时娱乐
10小时前
谢贤混血孙仔罕露正面样 谢婷婷加拿大一家四口自驾游 7岁大女遇妈妈「差别待遇」？
谢贤混血孙仔罕露正面样 谢婷婷加拿大一家四口自驾游 7岁大女遇妈妈「差别待遇」？
影视圈
8小时前
星岛申诉王 | 港车北上回港带烟被罚$5700 港男亲述中伏位警世：司机不享19支香烟豁免
星岛申诉王 | 港车北上带烟回港被罚$5700 港男发帖警世：司机不享携带19支香烟豁免
申诉热话
10小时前
00:42
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医
影视圈
20小时前
港珠澳大桥的士爆炸陷火海 火舌跌落马路 尾随司机惊吓「哗哗声」
00:31
港珠澳大桥的士爆炸陷火海 火舌跌落马路 尾随司机惊吓「哗哗声」
突发
1小时前
世界杯2026｜比利时4:1淘汰美国入8强 特朗普出招让巴洛根落场亦无用
00:36
世界杯2026｜比利时4:1淘汰美国入8强 特朗普出招让巴洛根落场亦无用
足球世界
8小时前
TVB「经典肥佬绿叶」徐广林罕曝光  变咏春宗师身形大变拳拳有力  本为富二代曾揸巴士
TVB「经典肥佬绿叶」徐广林罕曝光  变咏春宗师身形大变拳拳有力  本为富二代曾揸巴士
影视圈
9小时前