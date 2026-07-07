点心放题优惠！尖沙咀凯悦轩120分钟任点任食 $264起狂叹蜜汁叉烧/虾饺皇/烧卖

寻找高质素的饮茶好去处？位于尖沙咀的星级酒店中菜厅向来深受大众欢迎。近日尖沙咀凯悦酒店「凯悦轩」推出极具吸引力的早鸟点心放题快闪优惠，主打买二送二推广，四人同行人均低至HK$264，即可尽情品尝多款顶级精致点心，绝对是亲朋好友聚餐的超值之选！

尖沙咀凯悦轩点心放题 逾廿款星级点心任食

尖沙咀凯悦酒店「凯悦轩」推出极具吸引力的早鸟点心放题快闪优惠。

凯悦轩的装潢巧妙地融合了现代艺术感与二十年代传统茶馆的独特韵味，为食客营造出一个高雅而舒适的用餐环境。餐厅毗邻知名购物中心K11，地理位置极为优越，无论是周末消闲还是平日聚会，都能提供一流的餐饮享受。这里不仅是品尝地道中式佳肴的理想地点，其优雅的氛围更让人在品茗尝点的同时，感受到一丝远离烦嚣的宁静。

是次120分钟点心放题的菜单相当丰富，每日早上十时起供应，提供超过二十款精心炮制的点心、小食及甜点。当中绝不能错过的必属凯悦轩驰名招牌菜「蜜汁叉烧」，大厨特意选用优质本地梅头猪肉，配上秘制香甜蜜汁烤制，肉质软腍且肥瘦适中，口感层次丰富。此外，皮薄馅靓的「笋尖虾饺皇」以及鲜味十足的「飞鱼子烧卖」亦是人气之选。每一款点心均由厨艺团队新鲜即制，满足一众点心爱好者的味蕾。

早鸟买二送二推广 轻松享半价优惠

为了让大众能以平民价格享受高级酒店餐饮，是次推广特别设立了极致划算的收费方案。选择「买二送二」的四人同行早鸟点心放题，总收费只需HK$1,056，折合人均消费低至HK$264，相比原价HK$1,832绝对是物超所值。

若然是两人同行，亦可选择七折优惠方案，两位只需HK$684，人均HK$342，同样极具吸引力。以上价格均已包含加一服务费及茶位费，让消费者无需担心额外隐藏收费，安心享受美食。

提供优惠之餐厅 ：香港尖沙咀凯悦酒店 凯悦轩（The Chinese Restaurant）

优惠预订期限 ：2026年7月8日中午 12:00 起至 7月14日 23:59 止

适用用餐日期 ：2026年7月9日至 2026年8月31日

点心放题供应时间 ：早上 10:00 至 中午 12:00（享长达120分钟任食）

优惠价格详情 ： 【早鸟买二送二】4人同行 HK$1,056，平均每位HK$264（原价 HK$1,832/4位） 【早鸟低至7折】2人同行 HK$684，平均每位HK$342（原价 HK$916/2位）

餐厅地址 ：香港尖沙咀河内道 18 号香港尖沙咀凯悦酒店 3 楼

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