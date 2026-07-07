暑假适用！尖沙咀凯悦酒店自助餐买二送二 $318/起叹龙虾/刺身/铁板烧/沙嗲串烧

尖沙咀凯悦酒店的咖啡厅推出震撼的快闪优惠，主打买二送二及低至65折的超级折扣！以自助晚餐为例，4人同行人均只需$318起，即可无限量品尝招牌即烚波士顿龙虾及多款精致海鲜，深受本地食客及广大旅客的热烈欢迎。

尖沙咀凯悦酒店自助餐限时买二送二 任食波士顿龙虾及亚洲美食

尖沙咀凯悦酒店大堂层咖啡厅全新推出的「亚洲风味」自助晚餐，无限量供应的招牌即烚波士顿龙虾，肉质鲜甜弹牙，配上泰式红咖喱龙虾钳，惹味十足。此外，食客可尽情享用新鲜优质刺身如赤虾、吞拿鱼、希灵鱼及三文鱼，以及冰镇蟹脚、青口、大虾及小龙虾等丰富海鲜。

除了海鲜，热荤区同样精彩，汇聚多国亚洲地道风味。从开胃的娘惹沙律、泰式青木瓜沙律，到热腾腾的马来沙嗲串烧、肉骨茶及和牛越式河粉，应有尽有。爱好泰国菜的食客更不能错过泰式猪手、大头虾冬荫功及泰式炒金边粉。甜品方面亦充满南洋风情，必试榴梿咖央忌廉蛋糕、泰式奶茶忌廉蛋糕及椰子斑兰雪糕。若在周五至周日惠顾，更可品尝周末限定的带子刺身及参巴酱烧龙虾，进一步升华味觉享受。

自助午餐$241/位 逢周日亲子主题

若喜欢在日间享受丰盛美食，星期六、日及公众假期的自助午餐是极佳选择。厨师团队会为每位客人新鲜炮制可持续日式海鲜刺身及寿司，并提供越南冻虾、小龙虾、新西兰青口等冰镇海鲜。热食区轮流供应中式、西式、印度等多国美馔、即煎铁板烧及精选天妇罗等时令美食。

逢星期日，咖啡厅更会化身为充满欢乐的儿童早午餐天地，非常适合共度温馨的亲子时光。餐厅特设儿童自助餐区，供应玛格丽特薄饼、法式薯条、麦乐鸡块及炸热狗等小朋友最爱的美食。场内更准备了儿童印水贴纸及填色游戏等趣味活动，为家庭打造充满童趣的周末回忆。

尖沙咀凯悦酒店自助餐优惠详情

地址：香港尖沙咀河内道18号

预订期（优惠期）：2026年7月8日 12:00 至 7月14日 23:59

适用用餐日期：2026年7月9日 至 8月31日

预订网站：>>按此<<

自助晚餐优惠（供应时间：18:00–22:00）

买二送二：星期一至四 $1,796/4位（平均$449/位）；星期五至日 $1,988/4位（平均$497/位）

2大2小同行（送2位3-12岁儿童）：星期一至四 $1,272/4位（平均$318/位）；星期五至日 $1,408/4位（平均$352/位）

成人低至65折：星期一至四 $1,122/2位（平均$561/位）；星期五至日 $1,242/2位（平均$621/位）

自助午餐优惠（供应时间：星期六及公众假期 12:00–14:30）

买二送二：4人同行 $1,316/4位（平均$329/位）

低至8折：成人 $494/位，儿童$241/位

周日早午餐优惠（供应时间：星期日 12:00–14:30）