荃湾酒楼大劈价 $18起叹冬瓜盅/东星斑/乳鸽！星期一至五5:30pm起供应

近日，位于荃湾愉景新城的海港荟推出「晚市优惠三选一」推广活动，食客可以低至$18的超值价钱，享用多款酒楼招牌佳肴，包括清蒸蝴蝶东星斑、消暑冬瓜盅及脆皮皇子鸽，绝对是性价比极高的晚餐好去处。

荃湾愉景新城酒楼海港荟晚市三选一 $18起叹冬瓜盅/东星斑/乳鸽

荃湾愉景新城酒楼海港荟晚市三选一 $18起叹冬瓜盅/东星斑/乳鸽

炎炎夏日，最适合品尝清热解毒的汤水。海港荟精心炮制的「白玉海皇冬瓜盅」，以清甜消暑的冬瓜为基底，加入多款上乘海鲜及鲜肉慢火熬制而成。汤汁完全吸收了海鲜的精华与冬瓜的清香，口感鲜甜丰富，滋阴解渴。现在每枱只需以超值优惠价$78即可享用一份，是夏日晚饭的消暑开胃佳品。

对于热爱海鲜的饕客而言，肉质鲜嫩的东星斑绝对是不可错过的珍馐。海港荟特别呈献「清蒸蝴蝶东星斑」优惠，厨师以精湛的刀工将鱼身切成蝴蝶状，再以恰到好处的火候清蒸，完美保留了鱼肉的嫩滑与海产的鲜甜，鱼脂香气四溢。两至五位入座只需$98即可享用一条约一斤重的东星斑；若六位或以上同桌，更只需$168即可品尝两斤重的份量。

晚市小菜优惠$18起

除了海鲜与滋补汤羹，惹味的烧味同样是丰盛晚饭的灵魂。「脆皮皇子鸽」严选肉质细嫩的皇子鸽，经过秘制卤汁腌制入味后，再以高温油炸至外皮金黄酥脆。食客一口咬下，外皮发出清脆的声响，内里肉汁丰富、肉质嫩滑，令人回味无穷。这道做工繁复的经典粤菜，现在每位食客只需$18便可点选一只，绝对是佐酒下饭的绝佳配搭。

荃湾愉景新城海港荟晚市优惠

供应时间：星期一至五晚上 5:30 后供应

地址：荃湾青山公路荃湾段398号愉景新城购物商场 (D·PARK) 3楼3005号舖

订座热线：3516 8200

资料来源：海港饮食集团