云吞面2大优惠！一粥面堂食鲜虾云吞面餐低至$32 外卖盒装云吞$100/3盒

踏入七月份，一粥面隆重推出「云吞面庆典」，为全城云吞控带来两大震撼餐饮优惠。其中最吸引的亮点，必定是低至$32即可于指定时段品尝鲜虾云吞面并奉送热饮，让大众以超值平价享受真材实料的传统香港滋味，绝对是上班族午餐及下午茶的推介之选！

一粥面人手包制云吞 $32叹港式面食鲜味

一粥面推出「云吞面庆典」，低至$32即可于指定时段品尝鲜虾云吞面并奉送热饮。

一碗上乘的云吞面，讲求汤底、云吞与面条的完美配合。一粥面的鲜虾云吞面主打「人手造、虾鲜到」，从细节中展现出餐厅对餐点质素的坚持。首先，其精华汤底选用大地鱼、猪骨及虾壳等多种丰富材料，经过长时间精心慢火熬制，味道浓郁鲜甜，充满地道风味。

而作为灵魂所在的主角——鲜虾云吞，坚持百分百香港制造及全人手包制。每粒云吞皮薄馅靓，里面包裹著原只大虾，并配搭黄金比例的鲜嫩猪肉，口感丰富且粒粒饱满。此外，餐厅特别选用充满蛋香的传统生面，经过每日严谨的「醒面」工序，确保面条达至最佳的筋性与弹牙度，入口滑顺烟韧，将港式面食的精髓发挥得淋漓尽致。

$100/3盒外卖鲜虾云吞 性价比高居家必备

除了堂食优惠外，每盒内含17粒足料手工云吞的外卖云吞亦是必抢之选。

除了堂食优惠外，一粥面亦贴心地照顾到喜欢在家下厨的消费者。是次七月庆典同步推出外卖自取专享优惠，顾客可以港币$100的极高性价比，带走3盒原价每盒$48的盒装鲜虾云吞。

每盒内含17粒足料手工云吞，绝对是居家必备的懒人食材。只需将其储存于雪柜，无论是作为快闪宵夜，还是正餐加餸煮一碗鲜甜的云吞汤面，都非常快速方便。让顾客随时随地都能在家中，轻松品尝到犹如餐厅堂食般的高质素港式鲜虾云吞。

一粥面「云吞面庆典」优惠详情

优惠一：$32鲜虾云吞面连热饮（七月限定） 供应时间： 逢星期一至三，上午11时后供应 优惠内容： 以$32优惠价（原价$44起）享用鲜虾云吞面一碗及热饮一杯 购买限制： 鲜虾云吞面每人限购1碗，数量有限，售完即止。优惠只适用于指定日子正价购买。 适用范围： 此优惠不适用于自助点餐机、手机点餐及网上外卖平台。

优惠二：外卖自取$100/ 3盒盒装鲜虾云吞 优惠内容： $100购买3盒鲜虾云吞（每盒17粒，原价$48/盒） 适用范围： 盒装云吞只限外卖自取

优惠不能同时使用，产品视乎分店供应情况而有所调整。上述产品及优惠不适用于香港站、机场及屯门医院分店。

图片只供参考，受条款及细则约束，一粥面保留此优惠之最终决定权。

图片及资料来源：一粥面

同场加映：百佳超市88折！7.11限定一日 粮油杂货、新鲜食材及家居日用品激减