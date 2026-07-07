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大家乐推4星期连环惊喜优惠！大派$10优惠券／$1叹红豆冰／特饮买一送一／储分免费换蘑菇汤+鱼香茄子饭

饮食
更新时间：13:09 2026-07-07 HKT
发布时间：13:09 2026-07-07 HKT

陪伴港人成长的连锁快餐品牌大家乐，一直以高性价比的多元化美食深受大众欢迎。今个夏日大家乐推出「抢赏要有」活动，一连四星期送上激抵著数，当中最瞩目必数 $1 换购港式经典红豆冰，绝对是消暑首选！

大家乐经典出击$1叹饮品 每星期派$10点餐优惠券

大家乐即日起推出连串餐饮优惠。
大家乐即日起推出连串餐饮优惠。

炎炎夏日，一杯冰凉透心的饮品绝对能驱走暑气。大家乐由即日起推出连串餐饮激赏，星期一至五将限量派发 $1 惊喜优惠券。食客只需以亲民价 $1，即可换购香浓细滑的「一哥热奶茶」、港式经典消暑「红豆冰」或冰凉解渴的可乐。此外，逢「开心星期二」惠顾人气「至 Cool 冰冰」系列特饮，更可享买一送一优惠，提供多款透心凉口味，最适合与三五知己或同事分享夏日小确幸。而每周首次惠顾，更可获赠价值 $10 的手机点餐优惠券，让大众以更抵价格品尝各款滋味快餐，轻松赚取折扣。

积分当钱使 换超值美食及门票

除了直接的折扣优惠，大家乐 Club 100 会员计划的「乐赏分」快闪亦全面升级，实行将积分价值最大化。会员只需以 300 积分，凭任何惠顾即可以超值价 $1 换购暖心是日糖水或精致甜品；储满 800 积分可换购香浓滋味的酥皮焗蘑菇汤；1,000 积分更能换取一客惹味下饭的鱼香茄子饭，大饱口福。值得一提的是，各位「猫奴」只需凭 200 积分，即可换领备受瞩目的「香港猫迷博览会 2026」入场门票，享受有得食又有得玩的双重乐趣。

新会员赏$50 扫码解锁隐藏惊喜

为了吸引更多新会员，现在登记加入 Club 100，即可获赠总值超过 $50 的迎新礼遇，当中包含多张适用于茶市及晚市的现金优惠券，让食客在不同时段都能享受实惠。此外，品牌更首度引入线上线下互动体验，由 7 月中旬起，全港多处将隐藏指定 QR Code。公众只需透过应用程式「一扫即玩」，即有机会解锁各项隐藏的限定奖赏及跨界别生活消费礼遇。

 

大家乐「抢赏要有」优惠详情

  • 活动推广日期： 即日起至 2026 年 8 月 2 日

  • $1 饮品优惠： 星期一至五限量派发，可即日以 $1 换购一哥热奶茶、红豆冰或可乐

  • 买一送一优惠： 开心星期二限定，惠顾「至 Cool 冰冰」系列特饮即享

  • 手机点餐优惠： 每周首次惠顾，送 $10 手机点餐优惠券

  • 迎新优惠： 新登记会员即享总值逾 $50 迎新礼遇（包含茶市及晚市现金券）

  • 互动惊喜： 7 月中旬起扫描指定 QR Code 解锁限定奖赏

  • 条款细则： 优惠受相关条款及细则约束，如有更改，恕不另行通知。


图片及资料来源：大家乐 Café de Coral

 

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